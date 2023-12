Marcelo Rebelo de Sousa, à saída de uma conferência na Gulbenkian, esta quarta-feira, recusou voltar a abordar o tema das gémeas lusobrasileiras que receberam um dos medicamentos mais caros do mundo no Hospital Santa Maria.

Perante a insistência dos jornalistas, o Presidente da República recordou as declarações de segunda-feira no Palácio de Belém e, sobre se falou com o filho Nuno Rebelo de Sousa além dos e-mails que tornou públicos, foi perentório: “Se na altura não disse que tinha falado [com Nuno Rebelo de Sousa] é porque não falei.”

Ao contrário do habitual, o chefe de Estado fechou-se em copas sobre o tema: “Sobre essa matéria já não digo mais nada”, repetiu Marcelo várias vezes e de várias formas: “Neste momento não [tem] nada a acrescentar.”

Na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa marcou uma conferência de imprensa para esclarecer todos os momentos em que o processo esteve em Belém — sendo que foi o próprio filho do Presidente a enviar o primeiro e-mail. Nessa declaração, considerou que está em condições de se manter em funções como Presidente da República por não ter promovido “nenhum privilégio” e por ter sido o “mais neutral” possível no caso das gémeas lusobrasileiras.