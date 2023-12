Já se percebeu que a tentativa da Arábia Saudita dominar o mundo do desporto é um ponto sem retorno. No que ao futebol diz respeito, a agitação acalmou, mas o mesmo não aconteceu noutras modalidades. O golfista espanhol Jon Rahm, de 29 anos, assinou contrato com a LIV Golf, a liga cuja propriedade pertence ao Fundo Público de Investimento saudita, a troco de um valor que pode chegar aos cerca de 560 milhões de euros por quatro anos num dos vínculos mais lucrativos de sempre.

“Como podem ver, agora é oficial”, confirmou Jon Rahm em conferência de imprensa. “Não é uma decisão fácil. Tive uma carreira de muito sucesso e estou feliz. Há muitas coisas que a LIV Golf tem para oferecer que são muito atraentes, a começar pelo golfe coletivo”, continuou, dizendo que tomou a decisão “a pensar na família” e que pratica “golfe por amor ao jogo”.

I am proud to join @livgolf_league and be part of something new that is bringing growth to the sport. I have no doubt that this is a great opportunity for me and my family and am very excited for the future. pic.twitter.com/myf4isJgJ3

— Jon Rahm Rodriguez (@JonRahmOfficial) December 7, 2023