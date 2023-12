O ministro da Cultura vai receber uma delegação de jornalistas das várias marcas da Global Media Group (GMG) na quarta-feira à tarde, confirmou, esta terça-feira, à Lusa fonte oficial do ministério.

De acordo com um comunicado interno da administração da Global, datada de 6 de dezembro, a GMG vai negociar “com caráter de urgência” rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar “a mais do que previsível falência do grupo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Perante a atual crise que assola o grupo de media, que detém as marcas Diário de Notícias (DN), Jornal de Notícias (JN), TSF, Dinheiro Vivo, O Jogo, entre outras, a TSF tem na quarta-feira um plenário ao início da tarde.

Entretanto, o ministro da Cultura recebe na quarta-feira, pelas 16h00, “uma delegação de jornalistas das várias marcas da Global Media”, confirmou à Lusa fonte oficial do gabinete de Pedro Adão e Silva.

Na segunda-feira, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, mostrou-se “atento” e “preocupado” com a situação no Global Media Group (GMG), num encontro com o Sindicato dos Jornalistas (SJ), segundo o comunicado divulgado pela estrutura sindical.

“Nos últimos cinco anos, em continuidade, aliás, com um quadro de degradação que já vinha de anos anteriores, os prejuízos acumulados pela GMG até ao final do ano passado foram na ordem dos 39 milhões de euros, sendo que, para este ano, está previsto um prejuízo global que ultrapassa os 7 milhões de euros”, referiu a administração, no comunicado interno da semana passada.

“Acresce a estes valores um conjunto de dívidas acumuladas de cinco milhões de euros, sendo de realçar que o montante que está a ser liquidado em sede de acordo RERT (Regime Excecional de Regularização Tributária) é de mais de sete milhões de euros. Mais: na análise efetuada, a previsão é que, mantendo-se a atual situação sem que se proceda a qualquer tipo de reestruturação, o prejuízo mínimo anual seria na ordem dos nove milhões de euros”, acrescentou, na altura, a GMG.