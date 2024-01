Várias perguntas e requerimentos, algumas respostas, mas insuficientes para esclarecer as dúvidas fundamentais levantadas pela Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) sobre a operação que fez mudar de mãos a Global Media com passagem pelas Bahamas e apenas com dois nomes identificados sobre os novos acionistas.

A ERC anunciou a abertura de dois processos, um de averiguações sobre a situação do Grupo Global Media — nomeadamente no que toca a denúncias feitas pelo Sindicato de Jornalistas e pelos órgãos relacionadas com a intervenções editoriais dos acionistas e administradores — e outro administrativo para a aplicação do artigo 14.º ao abrigo da Lei da Transparência que impõe a divulgação dos titulares de pelo menos 5% do capital ou dos direitos de voto de um órgão de comunicação social. E cujo incumprimento pode resultar na suspensão do exercício dos direitos de voto na empresa de media.

O regulador dá agora mais detalhes sobre estes processos, divulgando as deliberações do conselho regulador que os aprovaram, as medidas adotadas e os fundamentos que levaram a uma decisão que será inédita num órgão com a dimensão do grupo que controla os jornais Jornal de Notícias, Diário de Notícias, Jogo e a rádio TSF. Esse detalhes revelam que as respostas remetidas e recebidas pelo procurador do fundo que adquiriu o controlo da Global Media identificaram apenas dois nomes.

