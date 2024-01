Pedro Adão e Silva confirma que foi a falta de acordo do PSD que levou à não conclusão da compra da participação da Global Media na Lusa, isto já depois do grupo privado ter aceitado a oferta financeira de 2,5 milhões de euros.

O ministro da Cultura, que está a ser ouvido no Parlamento, considera que a objeção do maior partido da oposição no sentido de deixar a operação para o próximo Governo era “atendível”, face à circunstância de o Executivo socialista estar em gestão por causa da crise política. Mas, ao mesmo tempo, acusa o PSD de ter tentado fazer “um aproveitamento político” ao estar na origem de uma notícia que saiu “cinco minutos depois” desta posição dos sociais democratas lhe ter sido transmitida, que dava conta de que o tema da nacionalização da agência seria discutido em Conselho de Ministros. Adão e Silva refere que o contacto feito por um dirigente do PSD, que não identificou, foi feito a minutos da sua entrada para uma reunião do Conselho de Ministros.

Este é um tema “muito sério” e deve “ser tratado com reserva”. Adão e Silva revela que a aquisição da Lusa foi conversada com alguns partidos — para além do PSD, foram contactados o PCP e o Bloco de Esquerda — porque estava em causa uma alteração acionista que teria de envolver uma mudança do modelo de governo da agência noticiosa. E considera que “houve alguma tentativa do PSD de fazer aproveitamento político. Cinco minutos depois de terem falado comigo já estavam a por noticias cá fora e dizer que o Governo ia discutir a nacionalização da Lusa”.

Para Pedro Adão e Silva, “tínhamos todos saído a ganhar se esta operação já se tivesse concluído. E era fundamental que o novo governo tornasse o serviço da Lusa gratuito para todos os órgãos”. O ministro da Cultura diz que não sabe se haverá disponibilidade para a frente de venda da participação, admitindo a possibilidade de a Global Media se tornar num acionista hostil. O grupo detém 45,5% da agência Lusa, mas tal como outros pequenos acionistas privados, “não mete um euro ” na agência, que é totalmente financiada pelo Estado.

O deputado do PSD, Alexandre Poço, diz que o partido nunca deu o aval à aquisição, sublinhando que não é por falta de vontade do grupo parlamentar do partido que não se resolve o problema grave de sustentabilidade da comunicação social. Lusa. Mas considerou que há questões a ponderar e que o partido entendeu que não era o oportuno concretizar o negócio no atual contexto.

O ministro explica que a Global Media acabou por aceitar a oferta — de 2,5 milhões de euros aos quais era preciso descontar a dívida à Lusa — depois de mostrar oposição por o valor não contemplar a sede da agência. Foi antes da concretização da operação no final de novembro que o PSD manifestou as suas reservas. Nessa altura, “ainda a procissão ia no adro”, tendo sido anunciado pouco depois a intenção da administração da Global Media de despedir até 200 trabalhadores.

Lembra que ainda com o Governo em plenas funções considerou fundamental que esta aquisição tivesse o apoio dos partidos da oposição. Ainda teria de ser mais assim com um governo de gestão, sublinhou. E justificou o tempo que levou a concretizar a proposta de compra do Estado (dois meses) com a necessidade fazer uma avaliação e obter um parecer da Unidade Técnica do Ministério das Finanças.

Nas respostas dadas à deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, o ministro da Cultura revela ainda que todos os contactos foram feitos com o anterior presidente da comissão executiva, Marco Galinha, o qual manifestou urgência da operação se concretizar antes da passagem do controlo acionista da Global Media para o fundo com sede nas Bahamas cujo beneficiário último está a ser investigado pelo regulador, a ERC.

“Não podia conceber que uma alteração estratégica da Lusa fosse vista do lado do Global como uma solução para resolver problemas de tesouraria”.

Ministro defende apoios transversais aos media, mas recusa apoio específico a um grupo

O ministro da Cultura defende apoios transversais à comunicação social, mas é contra apoios específicos para acudir um determinado grupo. Pedro Adão e Silva defende que isso teria “enormes consequências num princípio sacrossanto que são escolhas editoriais em relação a qualquer tipo de tutelas e seria desvirtuar o funcionamento do mercado em que estaríamos a beneficiar os infratores e a prejudicar os grupos que respeitam as regras concorrenciais. Corresponderia a um enviesamento de mercado”, afirmou esta quarta-feira o ministro da Cultura na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, numa audição sobre o Global Media Group.

Pedro Adão e Silva respondia a uma pergunta feita pela deputada do PCP, Paula Santos, sobre que diligências está o Governo a adotar em relação aos problemas do grupo Global Media, dona dos jornais Diário de Notícias, Jornal de Notícias, O Jogo e da rádio TSF.

Questionado sobre a capacidade de decidir do Governo, o ministro da Cultura lembra que o Governo de gestão está limitado no que pode fazer. “Mesmo quando há declarações abstratas de compromissos de apoios, desfazem-se no ar quando é preciso materializá-los”.

A Global Media tem salários em atraso desde dezembro e os trabalhadores estão esta quarta-feira a cumprir uma greve de 24 horas.

Para Adão e Silva, a primeira obrigação de uma empresa é pagar os salários. “É muito difícil de compreender que um acionista que entra deixe de pagar salários quando tinha anunciado grande investimento”.