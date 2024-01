O documento foi criado por António Costa em 2015 e Pedro Nuno Santos pegou no mesmo “Compromisso Ético” para os candidatos a deputados e acrescentou-lhe um ponto sobre o que fazer em casos judiciais. A solução encontrada é praticamente colada à do PSD e ambos vão além da linha vermelha que António Costa aplicou aos casos com que teve de lidar no seu Governo, antes da sua própria demissão.

Para o PS de Pedro Nuno Santos, quem se disponibiliza para assumir o cargo de deputado terá de estar também disponível para deixar o mandato se for pronunciado ou condenado em primeira instância por crime doloso contra o Estado com pena de prisão superior a três anos.

Este é um ponto novo em relação ao que já tinha sido feito por Costa quando fez as suas primeiras listas de candidatos a deputados, em 2015. Na altura, o PS ainda geria as consequências da Operação Marquês, que envolvia o ex-líder e ex-primeiro ministro socialista, José Sócrates, na altura indiciado por diversos crimes incluindo o de corrupção. Acabado de chegar à liderança do partido, António Costa quis estabelecer linhas éticas para dar um sinal de filtragem, ainda assim o compromisso imposto por Costa não falava nos casos de justiça.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.