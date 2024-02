São a principal causa de morte prematura em Portugal — e a principal causa de morte no mundo inteiro. Mas as doenças cérebro-cardiovasculares (DCCV) continuam a ser descuradas por boa parte da população.

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, as DCCV representam, desde 2010, 36% das mortes anuais nos estados membros da União Europeia. Em Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatística, “as doenças do aparelho circulatório continuaram a estar na origem do maior número de óbitos em 2021 (32.452), apesar da descida de 6,2% em relação ao ano anterior”. Neste conjunto de doenças continuaram a destacar-se quase dez mil óbitos por Acidente Vascular Cerebral (AVC), mais de 6600 por doença isquémica do coração e cerca de quatro mil por enfarte agudo do miocárdio.

Tendo em conta este cenário, o Observador vai lançar um novo projeto editorial sobre este grave problema de saúde pública. Com o objetivo de contribuir para a literacia no tema, Arterial, a nova secção dedicada às DCCV, pretende alertar para o peso social e familiar da recuperação de problemas de saúde associados, sejam episódios graves e agudos ou adaptações depois de um diagnóstico ou de um internamento. Sem esquecer ainda a sensibilização sobre o risco de ocorrência de segundos episódios e os desafios de reabilitação destes doentes.

Ao contrário do que está enraizado na sociedade, estas doenças não afetam apenas uma franja da população mais envelhecida. Por isso pretendemos, com o Arterial, desmistificar ideias feitas e apoiar na tomada de consciência da necessidade de desenvolver comportamentos saudáveis. Queremos informar e descodificar dúvidas através do contributo de médicos, profissionais de saúde, doentes e cuidadores, para que os leitores percebam efetivamente o diagnóstico e de que forma podem viver melhor.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nessa nova área do site, que ficará disponível a 18 de março, poderá encontrar notícias, reportagens, entrevistas e crónicas, em texto, vídeo e podcast. Estes são alguns exemplos:

A Minha Rede

As DCCV não afetam apenas o doente, mas toda a família. Vamos contar a história de quem sofreu o problema de saúde e de toda a rede que o ajudou (família, colegas de trabalho, amigos, vizinhos, etc.), do que tiveram de fazer e qual o impacto da doença a nível físico, social, emocional e profissional.

Quando a minha vida mudou

Testemunhos de sobreviventes de episódios cérebro-cardiovasculares que relatam o que aconteceu e o que mudou a partir daquele dia. Desde os primeiros sintomas ao que se lembram das horas nos corredores do hospital, do diagnóstico ao momento da alta hospitalar e do regresso a casa, sem esquecer todo o processo de recuperação, que pode ir de meses a anos.

O que estamos a fazer bem

Identificados os problemas, é preciso procurar soluções e projetos que façam realmente a diferença em Portugal. Através de reportagens e entrevistas, vamos divulgar projetos de ciência e inovação que sejam diferenciadores no tratamento, reabilitação e acompanhamento dos doentes. Alertamos para o que está mal e para o que é preciso corrigir, recorrendo à opinião de especialistas. Falaremos também de projetos que podem servir de inspiração para outros na articulação de serviços, melhoria de protocolos, etc.

Explicadores

Do que falamos quando falamos de AVC, enfarte, colesterol, hipertensão ou aterosclerose? Quem teve um episódio destes, está em risco de voltar a ter? O que conduz a estas doenças? O que provocam no nosso corpo? As perguntas podem ser complicadas, mas as respostas que daremos (recorrendo a especialistas no tema) são simples e numa linguagem acessível, que ajuda a descodificar conceitos sobre estas doenças.

Opinião

Todas as semanas teremos uma crónica nova de um doente, um médico, um profissional de saúde, um fisioterapeuta, um assistente social, um cuidador ou outro autor que partilhará a sua perspetiva pessoal sobre as DCCV.

Newsletter

O Arterial terá também uma newsletter mensal com os trabalhos do projeto, mais informações e dados sobre o tema e uma curadoria do que de melhor se escreve sobre doenças cérebro-cardiovasculares noutros países.

Consulta Informal

Conversas a três, moderadas por uma jornalista, em vídeo, mas também em formato de podcast e com transmissão na Rádio Observador, juntando um doente e um médico para abordar a prevenção, o tratamento e a gestão das DCCV.

Esta iniciativa editorial resulta de uma parceria com a Novartis e conta com a colaboração científica da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, da Fundação Portuguesa de Cardiologia, da Portugal AVC, da Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, da Sociedade Portuguesa de Aterosclerose e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.