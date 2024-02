O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chega esta terça-feira ao Brasil para se encontrar com o Presidente brasileiro e participar da reunião dos chefes da diplomacia do G20, com os olhos postos nos conflitos e crises internacionais.

Blinken estará esta terça e quarta-feira em Brasília, onde deverá encontrar-se com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, para resolver “questões bilaterais e globais”, esclareceu em comunicado a diplomacia norte-americana, numa altura de tenções diplomáticas entre o Brasil e Israel, que considerou Lula da Silva “persona non grata” depois do chefe de Estado brasileiro ter comparado as ações israelitas em Gaza ao Holocausto cometido pelos nazis contra os judeus.

No encontro entre Lula da Silva e Blinken deverá estar em cima da mesa a questão da Venezuela, depois de a justiça venezuelana ter confirmado a desqualificação da candidata presidencial da oposição, María Corina Machado, e de Caracas ter expulsado o gabinete dos direitos humanos da ONU.

De seguida, Antony Blinken vai para o Rio de Janeiro para se encontrar com os chefes da diplomacia das 20 maiores economias mundiais, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, também deverá marcar presença, antecipou à Lusa fonte do Governo brasileiro.

Até ao momento, não foi confirmada uma reunião presencial no Rio de Janeiro, que, a acontecer, seria o primeiro contacto após a morte, na semana passada, na prisão, do líder da oposição russa Alexei Navalny.

O Brasil, que assumiu a presidência do G20 a 1 de dezembro de 2023, contrariando os líderes ocidentais que se apressaram a acusar o Kremlin, não teceu qualquer nota de pesar e, no domingo, em Adis Abeba, Lula da Silva afirmou que, “se a morte está sob suspeita, você tem que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu”.

Na quinta-feira, Blinken deslocar-se-á a Buenos Aires para se encontrar com o novo Presidente da Argentina, Javier Milei, poucos dias depois da visita ao país do subsecretário de Estado Brian Nichols, que elogiou o “amplo esforço” de Milei para “reformar a economia argentina”.

Milei convidou o Presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, para a sua tomada de posse e visitou recentemente Israel para mostrar o seu apoio ao Estado judaico.