Apesar de esta segunda-feira, no debate com Pedro Nuno Santos, não ter assumido nenhum compromisso quanto ao novo aeroporto de Lisboa, esta terça-feira Luís Montenegro veio garantir que se chegar ao Governo vai tentar consensualizar uma posição com o PS — e se tal não for possível, avançará mesmo sem consenso.

Num almoço organizado pela Confederação do Turismo de Portugal, o presidente do PSD acabou por assumir uma posição muito semelhante à que Pedro Nuno Santos tinha defendido durante o debate. “O meu compromisso é, no início do Governo, pegarmos no resultado final – que ainda não foi entregue – da Comissão Técnica Independente e decidir. Nós vamos decidir, vamos tentar consensualizar com o PS, que será na altura o maior partido da oposição. Se não conseguirmos, nós avançaremos”, assegurou Montenegro.

O social democrata acusou ainda o atual Governo e, em particular, Pedro Nuno Santos de ter sido complacente com a empresa que gere os aeroportos, a ANA, recordando que o acordo assinado entre PSD e o executivo previa a realização de obras imediatas no atual aeroporto de Lisboa. “Nós não rompemos o acordo por uma questão de responsabilidade nacional (…) A ANA está em falta e o Governo está em falta com o país porque não obrigou a ANA a cumprir aquilo a que estava obrigada”, atirou Montenegro.

