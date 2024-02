Um avião da TAP é desviado para Madrid em maio de 1980. Passageiros e tripulação estão reféns de um sequestrador armado que exige um resgate milionário. E que só tem 16 anos.

“Piratinha do Ar” conta a história de Rui Manuel da Costa Rodrigues, o adolescente que, no início da década de 1980, armado de uma pistola que alguém tinha em tempos abandonado no táxi do pai, faltou ao liceu e embarcou no voo noturno de Lisboa para Faro.

Depois, já a sobrevoar o Algarve, cumpriu o resto do plano que tinha magicado ao longo de meses: invadiu o cockpit, que em plena era dourada da pirataria aérea nem fechadura tinha, e obrigou o Boeing 727 da TAP a ser desviado para Madrid, com outros 82 passageiros a bordo. A façanha valeu-lhe uma alcunha que nunca mais o abandonou: “Piratinha do Ar”.

É uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Conta com narração da atriz Margarida Vila Nova e banda sonora original de David Fonseca.

“O Sequestro do Voo 131”

“Emergência 7500”

“Cercado”

“A Última Bala”

“A Grande Mentira”

“A Vida de Sonho”