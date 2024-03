Augusto Santos Silva diz que o PS teve uma “derrota honrosa” nas legislativas de 10 de março perante um contexto de “piores condições políticas, com um governo demitido por intervenção judicial, eleições desnecessárias forçadas pelo Presidente da República, a antecipação da sucessão interna” e o “ambiente mediático negativo”, escreve num artigo de opinião do jornal “Público”.

O cabeça de lista do PS pelo círculo Fora da Europa, que só deverá saber no próximo dia 20 de março se foi eleito, diz que o PS deve assumir a “liderança da oposição” devido à maioria absoluta da direita no Parlamento que inviabiliza uma nova geringonça. Mas que o PS também deve “estar disponível para os compromissos que sejam úteis, por exemplo na área da justiça, ou indispensáveis, face à União Europeia ou até em finanças públicas, desde que salvaguardados pontos críticos fundamentais, que é preciso deixar bem esclarecidos perante a opinião pública”, alerta.

Sobre a “vitória política” da AD — que “tudo indica” será convertida numa “vitória eleitoral” depois do apuramento dos votos nos dois círculos de emigração —, Santos Silva diz esperar que Luís Montenegro “saiba vencer, não desbaratando a situação orçamental (que tanto nos custou, a todos, conseguir)”. E que “efetivamente governe e que não se atire logo para o chão, à primeira oportunidade, a fingir penálti”, escreve, numa alusão a uma possível estratégia de vitimização da AD em caso de obstaculização parlamentar dos instrumentos de governação.

Sobre o resultado do Chega, partido com o qual teve um conflito aberto no plenário da Assembleia da República, Santos Silva diz que “tendo cada voto igual valor, respeitemos os mais de milhão e cem mil votantes do Chega.” Na sua análise, o eleitorado do partido de André Ventura tem origem nos “tradicionais abstencionistas” e “outros que eram eleitores do PS, do PSD e da CDU”. Estes dois grupos dividem-se em três subgrupos, segundo Santos Silva:

“os que querem mostrar que estão frustrados e zangados, porque esperavam mais, para o seu bem-estar, da democracia”;

“os que acreditaram na demagogia do tudo para todos com que o Chega procurou atrair funcionários, polícias, agricultores, pequenos empresários e idosos”

e “os que comungam da ideologia da extrema-direita, sendo convicta ou superficialmente nacionalistas, xenófobos, machistas, intolerantes, adversários da ação climática e avessos a normas de civilidade e respeito democrático.”

No entender de Augusto Santos Silva, cuja formação académica é a sociologia, “a tarefa mais difícil é quebrar a ligação entre os dois primeiros grupos e o terceiro; é convencer aqueles que não é este que mais bem os representa. É, porém, uma tarefa incontornável”, conclui.