Um grupo de 20 autarcas e dirigentes do PSD assinou uma carta em que se manifestam contra a inclusão do nome de Rui Moreira nas listas de candidatos da Aliança Democrática (PSD/CDS) às próximas eleições europeias, marcadas para dia 9 de junho. No documento, a que o Observador teve acesso, os subscritores “demarcam-se” dessa escolha — que só deverá ser formalizada esta segunda-feira, no Conselho Nacional do PSD — e que classificam de “traição aos portuenses, aos militantes, simpatizantes e autarcas eleitos pelo PSD”.

Entre os subscritores do documento estão, entre outros, nomes como os de Vladimiro Feliz (ex-vice-presidente da Câmara do Porto e que concorreu pelo PSD contra Moreira em 2021) e Miguel Corte Real (presidente da bancada do PSD na Assembleia Municipal do Porto).

No documento, os subscritores lembram que, nas eleições autárquicas de 2021, “Rui Moreira assumiu o compromisso de cumprir o seu mandato até ao fim”. Também lembram que, nessas eleições, “o PSD cresceu eleitoralmente”, o que resultou num reforço do partido na autarquia e levou a que “Rui Moreira tenha perdido a maioria”. Desse resultado nasceu um acordo entre a candidatura de Rui Moreira e o PSD que garantiu a maioria no executivo camarário.

“No entanto, o facto de Rui Moreira ter visto decrescer a sua popularidade ao longo dos seus mandatos não será alheio a esta estratégia de em todos os momentos se ter tentado dar com deus e com o diabo, sem esconder fortes ataques ao sistema partidário nacional, de acordo com os interesses do seu projeto político. Sistema esse que, agora, tem uma vontade enorme de integrar”, acrescentam os subscritores da carta.

Ainda esta semana o Observador escrevia que a escolha de Rui Moreira estava a ganhar força no aparelho social-democrata. O próprio líder do PSD e atual primeiro-ministro já tinha admitido, em outubro do ano passado, que o autarca do Porto reunia, “em abstrato”, todas as condições para integrar as listas do partido ao Parlamento Europeu.

Este domingo, no seu habitual espaço de comentário, Rui Moreira não confirmou a informação — avançada por Luís Marques Mendes também no seu espaço de comentário — de que o acordo em torno do nome do autarca estaria fechado e seria anunciado esta segunda-feira, por entre outras referências autárquicas dos sociais-democratas (“autarcas e ex-autarcas”, referiu o ex-líder do PSD na SIC). Mas também não afastou “interesse” nas questões europeias. A afirmação foi esta: “A questão da Europa é uma coisa que me interessa e que principalmente me preocupa. Todos temos de nos preocupar com a Europa e com o projeto europeu. O projeto europeu foi o grande projeto do século XX para os europeus depois de duas guerras devastadoras. Temos de lutar pela Europa que queremos. Uma Europa que está ameaçada por guerras. É um projeto que, de alguma maneira, me atrai.”

Na carta, os autarcas do PSD/Porto tomam ainda nota da “proximidade” que o presidente da Câmara do Porto — eleito como independente e a cumprir aquele que seria, por lei, o seu último mandato — “sempre manteve e mantém com António Costa, tendo mesmo afirmado que ‘Portugal tinha a sorte de ter António Costa como primeiro-ministro'”. O que, dizem, “torna difícil, ou não, compreender a recente aproximação à Aliança Democrática”.

Ainda que possa não pôr em causa a nomeação de Rui Moreira para as eleições de junho, a carta mostra, pelo menos, que a escolha não é consensual no universo social-democrata. “O Porto nunca perdoou a quem o abandona. Na história da cidade, a liderança do atual edil, ficará apenas uma linha e um ponto final, sem conteúdo”, rematam.