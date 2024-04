A boina que foi para casa, uma war room "secreta", dez grupos WhatsApp e a revelação ao almoço de Zubi: um dia com André Villas-Boas

– Então e a boina, ficou onde?

– A boina foi para casa, levei para casa…

No dia anterior ao encontro com o Observador, André Villas-Boas tinha apresentado Rui Pedroto, filho do mítico José Maria Pedroto, como vice-presidente para os Projetos Sociais. Por norma, o mais comum adepto faz aquela pergunta típica do Quem é que vem para a bola? mas, neste caso em específico, o “reforço” surgia como algo acima da função. Era a ligação ao mítico Zé do Boné, a figura que construiu a partir de uma base científica aquilo que o é o ADN FC Porto em campo entre pequenas moléculas que transfiguraram um clube liderado há mais de 40 anos por Jorge Nuno Pinto da Costa. Era uma área que toca particularmente ao agora candidato, que tem na Race for Good, um movimento de solidariedade que apoia causas de cariz humanitário e social através do desporto, um dos maiores projetos de vida. Era outra peça de toda uma campanha.

Quando a equipa que tem trabalhado com Villas-Boas prepara as camisolas do FC Porto com o número 24 e os nomes das pessoas apresentadas para aquela fotografia da praxe na sede da candidatura, ninguém estava à espera que existisse uma espécie de “troca de prendas”. Foi por isso que, quando recebeu de Rui Pedroto uma boina do espólio de José Maria Pedroto, mostrou uma faceta particularmente emocionada. Não é caso único, como percebemos pelas descrições que fazia numa parede de recordações cada vez mais preenchida do lado esquerdo do espaço que alberga a sede da campanha, mas teve um impacto bem maior que, um dia depois, ainda se notava na conversa que tinha. Se um dia tivesse seguido a paixão do jornalismo em termos académicos, como chegou a ponderar até entrar no mundo do futebol, esse seria o título e o lead de tudo.

Se na véspera houve nova casa cheia, naquela manhã estava tudo vazio. Aliás, até poderia acontecer que uma pessoa fosse a andar na Rua de Agramonte de forma mais desatenta, passasse pela sede e não reparasse que ali está a “caixa forte” de André Villas-Boas. Existe distração própria, claro – ao lado aquelas portas fechadas que têm uma segunda porta de metal para baixo encontra-se uma placa que é atualizada todas as semanas com os horários diários de abertura aos associados do espaço. Quando se abre, salta à vista uma espécie de Museu de memórias portistas acompanhados pela passadeira azul da praxe que não poderia faltar com a particularidade de ter no “proprietário” o melhor guia. Antes, num espaço mais reservado que tem a mesa com duas dezenas dos 7.000 cachecóis e demais adereços feitos para a campanha de 2024, Villas-Boas explica em entrevista a visão que tem para o FC Porto, da parte desportiva à área financeira, passando pela vertente institucional, pelas modalidades e para o papel central que os sócios devem ter na vida do clube.

– Está aqui uma fotografia antiga incrível do Gomes… Agora nem sei onde está, entre tantas coisas…

Uma vista geral por todo aquele espaço encontra um pouco de tudo ligado ao FC Porto. Camisolas antigas ou mais recentes do futebol do FC Porto, equipamentos variados das modalidades, réplicas do troféu da Liga dos Campeões e da Liga Europa, livros e fotografias de referências do clube que não têm distinção qualquer que seja o candidato que apoiem, uma imagem de Pinto da Costa que faz sempre questão de respeitar enquanto presidente que deixa um legado de peso ao longo de mais de quatro décadas, outra do atual treinador Sérgio Conceição. No entanto, aquilo que mais faz brilhar os olhos de Villas-Boas enquanto fala são as recordações que sócios, adeptos e anónimos vão deixado naquela tal parede à esquerda, com dois painéis azuis que no início estavam vazios mas que nesta fase já necessitam de mais espaço. O candidato aponta para cartões de sócio dos anos 50, explica que houve um senhor que trouxe um dos primeiros cartões de associado que o clube teve para fazer uma fotografia e deixar, fica perdido a olhar para as imagens a preto e branco que foram colocando ao longo da campanha. “Isto mostra também a onda que esta campanha está a criar”.