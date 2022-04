A opção foi mitigar impacto da inflação em vez de subir salários, mas Medina admite perda de poder de compra

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A inflação e a forma como este Orçamento do Estado (OE) responde (ou não) ao impacto da guerra na Ucrânia e à subida dos preços dominaram a primeira audição da proposta orçamental, na qual Fernando Medina admitiu que haverá perda de poder de compra para algumas famílias, apesar das medidas adotadas para o contrariar.

O ministro das Finanças repetiu várias vezes a ideia de que os funcionários do Estado vão ter mais do que os 0,9% de atualização salarial prevista para 2022 (e que o Governo se recusa a rever num cenário de mais inflação), invocando o descongelamento de carreiras e as progressões que fazem subir a massa salarial 2,5% com benefícios para mais de 85% dos funcionários do Estado. E destacou as medidas para atenuar o impacto na inflação — sobretudo nos combustíveis — que também beneficiam os trabalhadores do Estado. Mas admitiu que isso não é suficiente para travar a perda de poder de compra para alguns.

“Não posso. Seria errado e não seria verdadeiro dizer que as pessoas não têm diminuição do poder de compra”. Essa avaliação depende muito do cabaz de produtos que compram, daí que o Governo tenha muita atenção aos apoios diretos aos rendimentos mais vulneráveis. O valor dessa perda depende muito do cabaz de consumo de cada família, notou o ministro.

“Não é possível definir um valor em concreto. O que posso dizer é que o OE tem respostas claras e adequadas para fazer face aos mais vulneráveis”, afirmou em resposta a André Ventura do Chega.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, insistiu na pergunta, depois de enunciar que este é o mesmo Orçamento de outubro (que, na visão da deputada, já não era bom) com 4% de inflação em cima. Os salários sobem 0,9% e a massa salarial sobe 3,6% (com novas contratações), mas a receita cresce 7%. Muito mais do que a parcela retirada para ajudar as famílias.