Inventário de fascistas: Ucrânia

Desde Fevereiro de 2022 que Putin e o aparelho estatal russo apresentam a “operação militar especial” na Ucrânia como tendo por objectivo a eliminação dos neonazis sanguinários que tomaram o poder na Ucrânia, oprimem o povo ucraniano e massacram os russos étnicos do Donbas. Na verdade, o discurso centrado no neonazismo ucraniano já tem pelo menos uma década, quando a Rússia atribuiu a neonazis a Revolução Ucraniana de 2014, que redundou na destituição (e na fuga) do presidente pró-russo Viktor Yanukovych e na convocação de novas eleições. Porém, no tempo entretanto decorrido, a Rússia nunca aduziu qualquer prova de que a Ucrânia esteja nas mãos de neonazis, ou sequer de que estes tenham representação significativa no panorama político ucraniano. Isto não impede que Putin continue a repetir mecanicamente esse argumento: fê-lo, por exemplo, na conferência de imprensa anual em 14 de Dezembro do ano passado, em que garantiu que os objectivos da operação militar especial “não mudaram: desnazificação da Ucrânia, desmilitarização da Ucrânia”, e voltou a fazê-lo na entrevista realizada por Tucker Carlson e difundida no passado dia 8 de Fevereiro (a primeira que Putin concedeu a um jornalista ocidental nos últimos dois anos), em que justificou a continuação da “operação especial” com o facto de não ter ainda sido alcançado o objectivo da “desnazificação” da Ucrânia.

