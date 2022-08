Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há precisamente um ano e dois dias, no palco do Congresso do PS em Portimão, o líder socialista entregava em mãos o cartão de militante a Marta Temido. Os socialistas rompiam num aplauso a consagrar a ministra da Saúde que tinha estado no olho do furacão de toda a pandemia e o próprio António Costa, com mais ou menos ironia, dizia ao Observador que também Temido podia vir a ser uma figura para a proa do partido, num congresso onde os candidatos a sucessores estavam dispostos no palco como numa montra. Era o estrelato para uma figura que a gestão da pandemia tinha feito disparar nos rankings de popularidade, o que o PS aproveitou até na campanha eleitoral que chegou, inesperadamente, pouco depois. Dessa ascensão ao começo da queda vertiginosa foram apenas dez meses.

Tinha um capital político valioso e facilmente reconhecido nas ruas que o PS já tinha testado nas autárquicas de setembro. Fernando Medina fez tudo para a ter no seu circuito eleitoral por Lisboa e contou com Temido num comício na Aula Magna onde foi ela mesmo a cabeça de cartaz. “Ó Marta só mesmo a brincar podes dizer que alguém tem um trabalho mais difícil do que o teu. Não tem”, atirava Medina do palco procurando evidenciar a gestão da pandemia numa altura em que o país se preparava para entrar na última fase de restrições e seguia com a vacinação de vento em popa (85% da população tinha a vacinação completa). O peso político de Temido era oportuno e foi procurado pelos socialistas em campanha.

