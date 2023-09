A décima subida consecutiva das taxas de juro na zona euro – para 4% – deverá ter sido a última deste ciclo de aumentos, de longe o ciclo mais brusco e agressivo de sempre. Porém, o BCE sublinhou que não é expectável que as taxas de juro possam vir a baixar nos próximos tempos – os mercados financeiros não veem os juros a descer, pelo menos, antes do próximo verão. Mas há um fator que cria muita incerteza sobre aquilo que serão os próximos passos: desapareceu a unanimidade no Conselho do BCE e a tensão entre os membros é cada maior.

Foi apenas uma “maioria sólida” que decidiu avançar com mais um aumento das taxas de juro, de 25 pontos-base. Christine Lagarde não especificou, exatamente, o que é que para si é uma “maioria sólida”, quando existem 21 votos (rotativos). Mas a presidente do BCE reconheceu que “alguns” membros votantes preferiam que se tivesse optado por fazer uma “pausa” – um grupo onde, pela informação obtida pelo Observador, se inclui o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

Centeno já tem tem vindo, há vários meses, a recomendar ao BCE que tenha “paciência” para deixar passar algum tempo e avaliar o impacto das subidas já decididas. Na reunião desta quinta-feira, em Frankfurt, o português voltou a votar contra a subida dos juros e saiu derrotado. “O risco de ‘fazer demais’ começa a ser material“, avisou, publicamente, Mário Centeno na nota que publicou a 4 de setembro no site do Banco de Portugal.

