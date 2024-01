Uma espécie de jogo do gato e do rato. O Bloco de Esquerda está apostado em obrigar o PS a admitir que vai precisar de fazer um acordo político com os bloquistas, mas Pedro Nuno Santos (ainda) não quer ouvir falar no assunto. Com um apelo de mais de 160 personalidades — incluindo bloquistas e socialistas — a vir pedir esta semana à esquerda que se entenda, os bloquistas aumentam a pressão, confiantes em que Pedro Nuno acabará por ceder e confiando para isso na pressão que também virá da direita. Já os os socialistas garantem que a estratégia é para manter, mesmo que nos bastidores se admita que uma nova geringonça é o cenário pós-eleitoral “preferencial”.

A base do raciocínio do Bloco de Esquerda é claro: “O PS sabe que não vai haver maioria absoluta“, resume uma fonte bloquista ao Observador, e por isso vai acabar por ter de apresentar uma “alternativa credível de governação”.

Ou seja, tendo por certo que, mesmo com uma boa votação, o PS de Pedro Nuno precisará da esquerda — se esta tiver a maioria dos deputados no Parlamento — para governar, os bloquistas acreditam que a melhor estratégia é manter a pressão alta sobre o PS e, mais do que falar num bom resultado para o Bloco nestas eleições, pedir uma boa votação para o bloco da esquerda parlamentar como um todo. “Queremos desafiar a esquerda a debater essa composição parlamentar”, ouve o Observador.

