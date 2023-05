Em maio, já com a medida do IVA zero em cena, o preço médio do cabaz do Observador distancia-se da fasquia dos 60 euros, que vinha a tocar nos últimos meses. Na recolha feita esta terça-feira nos sites de três supermercados – Pingo Doce, Continente e Auchan –, sair da loja com um cesto de compras de 18 bens essenciais custa em média 57,67 euros. É uma diferença de menos 1,72 euros em relação ao valor médio do mês passado.

Deste cabaz, que é composto por óleo alimentar, atum, farinha, arroz, massa, bolacha Maria, cereais Corn Flakes, leite, farinha láctea, maçãs, bacalhau, frango, feijão, ovos, açúcar, pão, papel higiénico e fraldas, dez artigos estão isentos de IVA. A medida entrou em vigor a 18 de abril, isentando de imposto 46 categorias de produtos alimentares. Trata-se de uma medida temporária, que vigorará até outubro.

