A esmagadora maioria dos analistas antecipa que o BCE irá nesta quinta-feira anunciar um novo aumento de 75 pontos-base nas taxas de juro de referência, repetindo a dose de aperto monetário que foi anunciado no último dia 8 de setembro. São a esmagadora maioria, mas não são todos: há quem acredite que, tal como já aconteceu nos últimos meses, Christine Lagarde poderá surpreender o mercado com um sinal ainda mais forte contra a inflação: um aumento de 100 pontos-base, um ponto percentual, mesmo com a ameaça de uma recessão económica ao virar da esquina.

“É difícil prever, mas acreditamos que é mais provável que haja uma opção pelos 100 pontos-base“, afirma um dos dissidentes em relação à opinião maioritária, Jack-Allen Reynolds da Capital Economics. Em contraste com ocasiões anteriores, não houve nenhum governador mais preocupado com a escalada da inflação a defender (publicamente) uma subida dos juros de um ponto percentual. Houve até um responsável, o austríaco Robert Holzmann, que disse “não ver a necessidade de um movimento tão rápido” – isso foi dito, porém, ainda antes da divulgação dos últimos dados sobre a inflação, que saíram mais gravosos do que o esperado.

A taxa de subida dos preços na zona euro acelerou para 9,9% (uma variação ligeiramente revista em baixa em relação aos 10% inicialmente calculados pelo Eurostat). Uma eventual subida de 75 pontos-base, por muito significativa que seja, já está “descontada” pelos mercados e, portanto, não deverá ter um grande efeito nos mercados financeiros, designadamente na cotação do euro face ao dólar (cuja descida dos últimos meses, até à paridade, é em si um fator indutor de inflação). Se o BCE quiser usar do elemento-surpresa, terá de ir mais além do que apenas 75 pontos.

