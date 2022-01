Contra testes, vacinas, máscaras e certificados. O que defende o novo partido ADN e que ligações tem aos movimentos negacionistas

Nos Estados Unidos continuam, como em Portugal, a fazer-se testes PCR e testes rápidos de antigénio para detetar a infeção por SARS-CoV-2. Como Bruno Fialho recusa cumprir a medida imposta pela RTP — que tem sido igual em todos os debates, para candidatos e moderador, e nem sequer obriga à apresentação do resultado do teste ou do certificado de vacinação, explicou fonte oficial do canal público ao Observador, “sendo suficiente a palavra do candidato de que fez teste, com resultado negativo, ou tem certificado que o dispensa” —, o ADN vai participar no debate desta noite, mas não vai poder entrar no Capitólio, e entrará por Zoom. “A mesma solicitação foi feita para o debate com as 11 forças políticas que não têm assento parlamentar”, assegurou a mesma fonte. “A quem recusar, a RTP dará condições técnicas para participar no debate à distância.”

A ligação ao extinto movimento Médicos pela Verdade

Qualquer semelhança entre este novo partido, sancionado pelo Tribunal Constitucional no passado dia 28 de setembro de 2021, e os movimentos ditos negacionistas da pandemia não é coincidência. Quem o admite é o próprio Bruno Fialho, 46 anos, advogado, empresário e chefe de cabine da SATA, que em 2020 ainda chegou a anunciar a candidatura a Belém mas acabou por desistir para, explicou, evitar gastar “alguns milhares de euros no circo mediático” que seriam as eleições. Apesar de, ao telefone com o Observador, recusar o termo, o presidente do ADN concede que, neste momento, “em que a urgência é resgatar a democracia”, o partido está essencialmente focado na reposição dos “direitos, liberdades e garantias” que, diz, “foram estropiados a todos os portugueses” a pretexto da crise sanitária.

“Os movimentos não são negacionistas, são movimentos que apelam à liberdade. E faz todo o sentido associar-nos a todo e qualquer movimento que lute para que o estado de direito democrático seja cumprido, para que a Constituição da República seja cumprida, e para que seja desmascarada esta fraude mundial. Isto é uma fraude mundial e só pessoas que estejam de olhos fechados é que continuam a acreditar nisto”, diz, para logo a seguir passar ao tema da inoculação infantil. “Sujeitar crianças a futuras doenças, futuros efeitos secundários assustadores que se estão a descobrir, isto é um crime que vamos fazer com que muita gente pague e seja responsabilizado nos tribunais.”