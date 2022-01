Costa absoluto promete ser diferente de Sócrates. Rio prepara saída

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A noite começou com um ligeiro alívio, com o PS à frente das projeções, e acabou em euforia total, com o PS absoluto. Já ninguém o esperava, no meio socialista, e houve mesmo um recuo nesse pedido durante a campanha. No final a maior das ironias foi que a primeira admissão pública de uma maioria absoluta socialista chegou pela boca da líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. O Altis não se calou mais em saltos e gritos e António Costa chegou para a confirmar, pela meia noite. É mais curta do que a de José Sócrates, a primeira do PS, mas Costa promete que será diferente dessa. No PSD, o efeito desta vitória socialista foi devastador.

O PS conta com 117 sem os círculos da emigração (onde há dois anos os quatro mandatos foram divididos entre PS e PSD). Menos do que os 121 de Sócrates que chegou a pôr o pé na campanha para dizer ao líder socialista para “não desmerecer” a única maioria do PS. Costa respondeu-lhe este domingo, ao assumir que traz como “desafio” nesta legislatura “reconciliar os portugueses com a ideia das maiorias absolutas e que a estabilidade é boa para a democracia e não uma ameaça à democracia”. Além disso, também prometeu, logo a abrir “uma maioria que protege a independência do poder judicial e que cooperará com todas as instituições” e também com os outros órgãos de soberania, tocando em dois pontos — justiça e relação institucional — sensíveis no tempo da outra maioria socialista.