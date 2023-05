“Imagine um telefone e uma máquina de email, tudo na mesma coisa.” É desta forma que, no trailer do filme “BlackBerry”, é explicada a fórmula que fez a Research in Motion, uma pequena firma de Waterloo, Ontario, no Canadá, ganhar espaço no mercado internacional com aquele que é considerado o primeiro smartphone de massas.

​​Os telefones da BlackBerry permitiam algo que, hoje em dia, faz parte das capacidades quase básicas de um telefone – ter o email e estar sempre disponível. Foi focado nesse pioneirismo que o canadiano Matt Johnson conta a história da ascensão e queda da tecnológica, num filme baseado no livro “Losing the Signal”, de Jacquie McNish e Sean Silcoff. Johnson não só adapta a história como é também o realizador e ator no filme, que estreia a 12 de maio, depois de ter passado por vários festivais de cinema, incluindo o de Berlim, em fevereiro, ou o conhecido SXSW.

