O bloqueio da Segunda Circular, em Lisboa, no início de outubro, é um dos lados mais visíveis das ações do coletivo Climáximo. O outro, embora também público, tem passado muito mais despercebido, embora seja importante para garantir a continuidade das ações do grupo: o recrutamento de novos membros. O Observador esteve no evento mais recente — na última segunda-feira à noite, no Goethe-Institut de Lisboa, e o mais participado até àquele momento — para conhecer os bastidores da atuação do Climáximo em que se angariam mais membros para os protestos do grupo, alguns dos quais têm acabado com detenções de manifestantes.

Longe das lentes das câmaras que têm acompanhado os protestos dos últimos dias, na última segunda-feira, Sara Gaspar e Danilo Moreira representaram o Climáximo na klassenraum 1 do instituto alemão, que já tem sido usada pelo grupo para apresentações do movimento. De papéis nas mãos, enquanto reviam as notas que levavam para a apresentação do coletivo, receberam os potenciais novos membros que chegaram a conta-gotas, sentando-se nas cadeiras dispostas na sala em semicírculo, para conhecer mais sobre o grupo.

