A varíola dos macacos foi considerada uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional (PHEIC, na sigla em inglês) este sábado, depois de na quinta-feira ter havido reunião do Comité de Emergência e ter sido anunciado algo que parecia seguir em sentido contrário. O problema, como explicou diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) este sábado, foi não ter sido possível chegar a um consenso dentro do comité de aconselhamento — porém, a decisão final caberia sempre ao diretor-geral.

[Os membros do comité] não conseguiram chegar a consenso em relação ao aconselhamento a dar ao diretor-geral da OMS sobre se o surto de varíola dos macacos em vários países deveria ou não ser considerado uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional”, de acordo com as conclusões da reunião conhecidas este sábado.