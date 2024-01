Um tipo vadio de Lisboa, meio manhoso mas de bom coração, brinco, tatuagens, cabeça rapada, trabalha numa funerária. Confunde os caixões, estala o inferno no velório — lá vai o vadio para o olho da rua. A mulher, a braços com um tio demente que ainda acha que está nas trincheiras da guerra, precisa de 600 euros até ao dia seguinte para que o familiar não seja despejado. O vadio já se tinha livrado do pequeno crime na outra vida, mas, com os dotes de saltimbanco e físico invejável, bom filho à casa retornou. Vadio e a mulher destemida encontram-se no local de assalto. O resto é a história de Matilha, spin-off da série Sul (disponível também na HBO Max) e primeiro projeto de ficção da RTP1 a ir para o ar em 2024 já na próxima segunda-feira (dia em que também fica disponível no Prime Video da Amazon).

Os dois primeiros episódios mostram que o caminho das séries portuguesas é o de andar para a frente. Personagens bem definidas, ritmo acelerado, mas controlado, e um ajustamento das cenas de ação ao orçamento disponível que, parecendo ser maior do que outras do género, não resolve inventar dinâmicas hollywoodescas. É o mesmo que dizer: Matilha sabe dançar dentro do género do crime, ainda que com um ou outro elemento estereotipado — porque é que há sempre um vilão mal educado e grotesco ou uma jornalista sanguessuga nestas lides? — colocando o foco na montanha russa que é a relação entre as personagens principais, interpretadas por Margarida Vila Nova e Afonso Pimentel, o melhor de Sul.

Para perceber o raciocínio e o processo por detrás deste spin-off, o Observador conversou com Edgar Medina, o showrunner — termo muito pouco utilizado em Portugal — produtor da Arquipélago Filmes e co-argumentista desta série com Rui Cardoso Martins, parceiro de escrita dos tempos de Causa Própria. Aos 46 anos, Edgar Medina já vai na terceira série de crime, depois de uma vida que passou pelo documentário e o cinema de autor, mesmo não se revelando propriamente fã do género, o que pode ser uma fórmula para, dentro desse embrulho estético, contar a história da forma mais humana possível. Mostrar as tripas por detrás do sangue ou do suspeito. “O que me interessa não é saber quem matou quem ou porquê, é colocar personagens em situações más. É isso que acaba por seduzir mais. Um morto é uma boa forma de começar uma história. Acredito que tenho de ser o mais generoso possível com os outros, mas como autor, criador, argumentista, sinto que devo ser o mais cruel possível com as minhas personagens”, conta.

