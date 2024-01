Há quem veja no presente estado da civilização ocidental similitudes com as fases finais do Império Romano: desigualdades económicas abissais; entrega das classes possidentes a uma vida de luxo, excentricidade e ostentação; governantes venais e/ou incompetentes, cuja actuação está ao serviço dos seus interesses pessoais, da sua vaidade e da sua clientela, e não do bem comum; alienação e embrutecimento das massas por uma vasta gama de “jogos circenses”; assédio das fronteiras do “império” por hordas de “bárbaros” vindos de regiões depauperadas, caóticas e violentas e que buscam os meios de subsistência e a segurança que as suas terras de origem são incapazes de proporcionar.

Se é tentador estabelecer paralelos históricos, também é necessário estar-se consciente de que há muito a separar a Roma imperial do Ocidente do século XXI. Mas se os avanços científicos e tecnológicos foram formidáveis e se a estrutura económica e a organização da sociedade e da política são muito diferentes, a natureza profunda da humanidade pouco mudou e os pensamentos e comportamentos dos mais ilustres romanos podem orientar-nos no tempo presente e elucidar-nos sobre o que é “saber viver”: “não contribuir para a miséria do mundo, aumentar o saber, amar o amigo, ajudar o próximo, cuidar de si, saber morrer”.

