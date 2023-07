Carga fiscal foi recorde em 5 dos 8 anos de Costismo?

O senhor é primeiro-ministro há oito anos e em cinco desses oito bateu recordes de carga fiscal. Já estou a incluir 2023 até porque até abril as receitas cresceram 10%, quatro vezes o que estava previsto e mais do dobro do que o aumento nominal esperado”. João Cotrim de Figueiredo, Iniciativa Liberal

Vários foram os deputados da oposição que retomaram o tema, sempre referido nos debates com o primeiro-ministro, da carga fiscal e do recorde alcançado. Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, voltou ao tema para falar dos recordes dos últimos anos, apontando já para novo recorde com os dados de 2023.

