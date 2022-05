“Figital”: a tendência que veio para ficar

Estes números são confirmados pelo recente “Relatório Adyen sobre o Retalho 2021 – A metamorfose do retalho”, segundo o qual, desde a pandemia, 44% dos portugueses passaram a preferir pagar com cartão ou carteiras digitais em vez de dinheiro. Juan José Llorente reconhece que “foi a questão da saúde que o impulsionou”, mas não duvida que a “a utilização de cartões e de carteiras digitais manterá importância no futuro, devendo continuar a crescer pouco a pouco”.

No mesmo relatório, ficamos a saber, sem surpresa, que é entre a população mais jovem que o digital progride, com 86% dos participantes entre os 18 e os 39 anos de idade a assumirem que preferem usar cartões, enquanto 27% dos inquiridos nesta faixa etária nem sequer usam cartões físicos, optando antes por dispositivos móveis e/ou carteiras digitais. Ainda assim, o responsável da Adyen não acredita na substituição total do dinheiro físico.

“Vimos uma redução muito importante dos pagamentos efetuados com dinheiro físico, mas este não desapareceu”, sublinha, acrescentando que “este é também um assunto relacionado com a inclusão económica, já que nem todas as pessoas, de todas as faixas etárias, têm uma conta bancária”. Como exemplo, lembra que “os menores de idade têm limitações de acesso a cartões de crédito, além de que uma parte da população mais idosa tem dificuldade em fazer mudanças e passar a usar cartões”.

Faça-se a vontade do consumidor

Tendo em conta a diversidade de meios e pagamento disponíveis e, também, a evolução rápida que se verifica em direção ao digital, importa, pois, saber quais são as reais necessidades dos consumidores portugueses quando chega a hora de concretizar uma compra. A maioria dos inquiridos (64%) assume que quer ter a possibilidade de escolha entre vários métodos – aliás, 26% revelam ter já saído de um local sem comprar o que desejavam por não existir o seu método de pagamento preferido – e a boa notícia é que os retalhistas estão alinhados com esta vontade.

Com efeito, 75% consideram muito ou bastante relevante para o seu negócio assegurar que oferecem todas as opções de pagamento que os seus clientes queiram utilizar. Juan José Llorente encara este número como “um dado muito positivo”, porque “é o reconhecimento de que os pagamentos, tanto os efetuados nas lojas físicas como também, e até mais, no online, têm um impacto muito direto nas vendas”. Nas suas palavras, o alargamento dos métodos de pagamento é visto pelos retalhistas como “uma forma bastante simples de aceder a novos nichos de mercado e incrementar a conversão”.

Todavia, apesar deste reconhecimento, apenas 36% dos comerciantes têm uma estratégia digital formal e ativa em funcionamento. Para o Country Manager da Adyen, tal não é preocupante nem sinónimo de qualquer tipo de bloqueio, uma vez que, “durante pandemia, ficou clara a necessidade de adaptação”. Por esse motivo, julga que “é provável que, quando este Retail Report voltar a ser feito, aquele número terá aumentado muito, porque os retalhistas estão mais conscientes e terão tido tempo de estruturar de forma mais organizada [a estratégia de pagamentos digitais]”.

“Figital” amigo de Portugal

À medida que as estratégias digitais são implementadas, mais o consumidor tem a possibilidade de concretizar experiências de compra híbridas ou “figitais”. Isto é, nas quais tem a liberdade de decidir o contexto em que realizará cada passo da operação, por exemplo, ir à loja ver o produto pessoalmente (60% dos portugueses continuam a preferir lojas físicas), comprá-lo online, recebê-lo posteriormente em casa numa data determinada, além de ter ainda a possibilidade de fazer trocas ou devoluções em loja física, no caso de o pretender.

Juan José Llorente chama a esta tendência, de que vamos continuar a ouvir falar nos próximos anos, “comércio unificado” e admite que “Portugal tem uma posição muito interessante neste domínio”, desde logo porque “tem acesso aos mesmos prestadores de serviços tecnológicos de pagamentos e de logística que os grandes países europeus, mas é um mercado de tamanho um pouco mais reduzido e onde vemos que algumas empresas internacionais gostam de inovar”. Esta atração pelo nosso país prende-se, nas suas palavras, pelo facto de Portugal ser “um país relativamente aberto à inovação, onde há muito desenvolvimento tecnológico, que as pessoas buscam devido à qualidade de vida e onde o turismo é também importante, sendo que o turismo está aberto a métodos de pagamento digitais e a alguns destes novos conceitos como o ‘figital’”.

Por outro lado, os próprios portugueses são excelentes candidatos à adoção deste conceito híbrido. Prova disso mesmo é o facto de 36% dos inquiridos terem assegurado que o conforto da compra (onde está a loja, opções de entrega e devolução, etc.) é para eles mais importante que o preço dos artigos, o que reforça a relevância da experiência para os consumidores nacionais.

O que falta fazer?

Quanto à segurança, que costuma ser um tópico relevante quando o tema passa por pagamentos digitais ou através de cartões, o responsável lembra que ações como a Payment Services Directive 2, a diretiva europeia que regula os serviços de pagamento, veio colmatar algumas falhas no sentido de proteger o consumidor. “Houve um impacto [na adaptação], mas estamos a verificar que a fraude online diminuiu”. Mesmo assim, defende que a segurança das transações “continua a ser um elemento que não podemos esquecer”, chamando mesmo a atenção das empresas para os sistemas que utilizam, com vista a garantir a segurança das suas bases de dados.