Fim do jubileu vai acabar com o cessar-fogo? Boris Johnson enfrenta consequências do Partygate

O presidente do Comité mantém o papel de zelar pelo secretismo do processo, nunca revelando quantas cartas já recebeu: “É um processo confidencial e irei manter a discrição”, disse à iTV na passada semana. No partido, especula-se que as 54 cartas até possam já ter chegado, estando Brady apenas à espera do regresso ao Parlamento esta terça-feira, após o Jubileu. E se o número mágico ainda não foi atingido, o mais certo é estar-se perto disso. Não por acaso, a equipa do primeiro-ministro andou freneticamente a contactar os deputados mais rebeldes para tentar medir o pulso à rebelião interna no início da semana passada, de acordo com o Telegraph.

A votação de uma moção de censura a Boris Johnson começa a desenhar-se como uma inevitabilidade. Se não for já esta semana, pode ser no final do mês — depois das eleições intercalares para os lugares de deputados dos círculos eleitorais de Wakefield e Tiverton and Honiton. As sondagens mostram que os conservadores podem perder estes lugares para os trabalhistas e para os liberais-democratas, carregando na perceção de que com Boris já não se ganha eleições. O antigo aliado tornado inimigo, Dominic Cummings, já deixou a previsão: “As cartas [para a moção de censura] vão chegar antes das férias parlamentares do verão.”

Oposição interna a Boris ainda não se organizou

Deem-me um vilão do Bond, por amor de Deus.”

Um dos tories que quer afastar o primeiro-ministro, em conversa com o The Guardian, sobre a descoordenação dos conservadores para conseguir derrubar Boris

Os aliados uniram-se a toque de caixa, como é habitual. A ministra da Cultura, Nadine Dorries, saiu em defesa do primeiro-ministro esta semana, dizendo que os que o desejam afastar estão a fazer “o trabalho da oposição”. Priti Patel, ministra da Administração Interna, classificou o envio das missivas como “uma atração secundária”. E Jacob Rees-Mogg — que ocupa o cargo que agora se chama de ministro para as Oportunidades do Brexit — classificou como “extraordinariamente tonta” a possibilidade de afastar o primeiro-ministro.

Do lado do primeiro-ministro, portanto, preparam-se as defesas. Na mente de todos está o facto de que, mesmo que haja votação sobre uma moção de censura, Boris ainda pode evitar que seja aprovada — basta garantir que 181 dos deputados tory se opõem, o que não será assim tão difícil. Em teoria, o primeiro-ministro aí pode respirar de alívio, já que formalmente não pode ser sujeito a outra moção de censura durante um ano.