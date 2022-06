Geringonça de esquerda e extrema-direita desafiam Macron a nova prova de fogo. Cinco pontos para entender as próximas legislativas francesas

Face à debilidade do PS, e com o ímpeto que ganhou com o resultado nas presidenciais, Jean-Luc Mélenchon pretende tornar-se o próximo primeiro-ministro francês, adotando uma agenda mais ecologista e social. Naquele que poderá vir a ser o maior desafio da sua carreira política, o líder do França Insubmissa encara estas eleições como uma “terceira ronda” das presidenciais, tendo toda a esquerda ao seu lado.

“Poderemos derrotar o senhor Macron e escolher um novo caminho”, declarou Jean-Luc Mélenchon após a formalização da aliança entre o seu partido e os comunistas, garantindo que ainda “é possível alcançar um novo mundo, se elegermos uma maioria — fixem as minhas palavras —, uma maioria de deputados de uma nova união popular que vai crescer”. “Peço-vos que me elejam como primeiro-ministro. O que vos peço é que abram um novo capítulo para o nosso povo”, apelou.

O líder comunista francês, Fabien Roussel, expressa o mesmo desejo, lembrando uma altura histórica em que a esquerda também se uniu — e ganhou as eleições. Sob a égide de Léon Blum, a aliança que juntava comunistas e socialistas também triunfou no ato eleitoral de 1936, numa época em que a Europa assistia ao crescimento de movimentos de índole fascista. “A 3 de maio de 1936, a Frente Popular venceu as eleições legislativas. A 3 de maio de 2022, juntamo-nos numa Nova União Popular Ecológica e Social. Juntos, vamos escrever a história, ganhando estas eleições legislativas”, escreveu o secretário-geral do Partido Comunista Francês na sua conta pessoal do Twitter.

Le 3 mai 1936, le Front Populaire gagnait les élections législatives. Le 3 mai 2022, nous nous rassemblons au sein d’une Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Ensemble, écrivons l’Histoire en gagnant ces élections législatives. pic.twitter.com/P3p6uBj0QS — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) May 3, 2022

O exemplo que foi usado por Fabien Roussel não correu, no entanto, de feição. Em 1938, a Frente Popular desagregou-se devido a diferenças ideológicas entre socialistas e comunistas. Embora o contexto atual seja diferente, há já alguns sinais de que nem toda a esquerda concorda com este rumo. Várias personalidades do PS francês deixaram bem evidente o seu desagrado com esta solução. Por exemplo, a presidente da câmara de Paris disse que o acordo não “respeita as pessoas”, não trazendo as “garantias necessárias sobre a NATO, a Europa e a laicidade”.

Marine Le Pen com uma ‘indigestão’ por conta dos bons resultados das presidenciais?

A candidata da União Nacional perdeu a segunda ronda das últimas presidenciais. Sem embargo, não deixou de ser uma derrota com uma nota positiva — Marine Le Pen conseguiu o melhor resultado de sempre para a extrema-direita francesa angariando mais de 13 milhões de votos. Embora partilhando eleitorado no mesmo espetro político que Éric Zemmour, Le Pen continua a ser a candidata com melhores condições para derrotar Macron.

O objetivo seria tentar replicar um resultado idêntico às presidenciais, mas Marine Le Pen está menos motivada. “Acabei de comer um javali, não vou comer outro já”, comentou a candidata em frente a um grupo de executivos em declarações citadas pelo Le Monde. “Não é a mesma eleição, não é o mesmo assunto, não há a mesma energia nem a mesma motivação”, reconheceu também Jean-Philippe Tanguy, um dos candidatos a deputado pela União Nacional.

“A lógica institucional favorece uma maioria para o Presidente da República. Aqueles que dizem o contrário estão a contar histórias”, reforçou Marine Le Pen numa entrevista dada pouco depois das presidenciais, numa crítica que visava a ambição de Jean-Luc Mélenchon. À France Bleu, a candidata da extrema-direita recordou também a “desagradável lição das eleições regionais” de 2021 — em que não conseguiu um bom resultado. “Muitos querem que a política que defendemos seja aplicada, mas muitos não vão votar. Quando o povo não vota, o povo perde.”