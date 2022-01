Horas extraordinárias, dias de férias e folgas, alteração de escalas e de turnos. Tudo se prevê para que não faltem serviços essenciais

Outra alternativa é a possibilidade de recorrer a trabalho suplementar. A Fertagus, por exemplo, assume que, “sempre que se justifique, ou seja, sempre que se verifique um nível de absentismo superior ao normal devido à pandemia”, recorre à realização de “horas extraordinárias, ao trabalho em dias de folgas ou a alteração dos períodos de férias e por fim à redução do número de serviços”. No entanto, “até ao momento, nenhuma das situações mencionadas foi necessária implementar”, acrescenta, para garantir que “só numa situação extrema poderá haver afetação do serviço comercial”. Neste momento, a empresa que faz a travessia ferroviária do Tejo, em Lisboa, contabiliza apenas um caso de infeção entre os seus trabalhadores, tendo mais três em isolamentos por contactos de alto de risco. “O que não afeta a operação”, realça.

Considerando o reduzido o número de colaboradores infetados até ao momento e pela inexistência de cadeias de contacto dentro da empresa, a Fertagus acredita que o seu plano de contingência está a cumprir a sua função, e diz que “tem vindo a evoluir no sentido do cumprimento rigoroso de todas as recomendações da Direção Geral de Saúde”.

A Carris também assume que, sempre que se justifica, “a ausência de trabalhadores tem sido colmatada pelo recurso pontual a trabalho suplementar”, acrescentando que “o número de trabalhadores da Carris, com situações associadas à Covid-19, acompanha a evolução quer nacional quer da Área Metropolitana de Lisboa, onde estes colaboradores vivem e trabalham”. Tal, “não colocou em causa a realização do serviço público do transporte de passageiros, nos termos previstos no plano de oferta da empresa para este período do ano”, garante fonte oficial.

É a garantia também deixada pelo Metro do Porto — “não temos vindo a registar quer nas atividades relacionadas com a operação da rede do Metro do Porto nem no âmbito das empreitadas de construção das novas linhas qualquer tipo de perturbação decorrente da pandemia“, assumindo um conjunto de medidas, além das que vigoram para todos os cidadãos, que “incluem planos de testagem regulares”.

No metro da capital, que diz ter em funcionamento um grupo de acompanhamento da pandemia (GAP) — que “monitoriza, analisa e propõe medidas de ajustamento ao serviço” de acordo com a evolução da situação — foram criados “cenários de oferta de serviço de acordo com a perspetiva de evolução pandémica que poderão ser acionados a qualquer momento”. E, não sendo possível a substituição temporária dos trabalhadores devido às competências especializadas, o Metropolitano de Lisboa “tem gerido as situações de ausência com recurso às reservas disponíveis ao trabalho suplementar”.

Neste momento o Metropolitano de Lisboa tem 44 trabalhadores em isolamento. Ainda assim, “não obstante a expectável evolução da situação epidemiológica, não prevemos que venham a existir constrangimentos no serviço”.

Já a CP admite alterar escalas de pessoal para colmatar falhas. Fonte oficial diz ao Observador que “para fazer face a um eventual aumento do número de casos, e consequente redução de efetivos disponíveis, a CP atuará ao nível local e direto na alteração das escalas do pessoal designado para a realização dos comboios”. A CP tem 36 trabalhadores infetados e 42 em isolamento, num efetivo total de mais de 3.750 trabalhadores, dos quais cerca de 2.000 pertencem às carreiras que asseguram a operação e realização de comboios (nomeadamente maquinistas e revisores).

No plano de contingência da empresa, de março de 2020, e que tem vindo a ser ajustado, a empresa já contempla cenários de operação perante reduções de disponibilidade do efetivo laboral, não tendo revelado mais detalhes. Nas medidas de prevenção a empresa assume testagem em contexto laboral, “garantindo o rastreamento na sequência de contactos de risco e a eliminação de eventuais cadeias de contágio, potenciando a preservação e a disponibilidade de recursos para assegurar as atividades nucleares da CP”. Foram feitos entre os dias 27 de dezembro de 2021 e o dia 3 de janeiro de 2022, cerca de 600 teste rápidos (antigénio).

Planos de contingência nos serviços essenciais

Não há empresas que não digam que não têm planos de contingência em vigor, de acordo com as regras da Direção-Geral da Saúde. E muitas dizem que as medidas foram implementadas desde cedo nesta pandemia, decretada em março de 2020.

A REN, que diz ter tomado, desde cedo, medidas conservadoras de proteção da saúde e mitigação do risco de transmissão da Covid-19, reorganizou as atividade “de forma a diminuir contactos entre as pessoas, limitando eventuais cadeias de contacto dentro da empresa”. E acredita que com isto conseguiu que “os casos ativos entre colaboradores da empresa sejam residuais, estando assegurada, sem exceções, toda a atividade da empresa”.