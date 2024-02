Nuno Dias Costa, juiz de instrução criminal, não considerou apenas que as suspeitas de um dos crimes de tráfico de influência reunidas pelo Ministério Público (MP) contra Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária são “vagas” e “contraditórias”. Foi muito para além disso.

Na resposta ao recurso do Ministério Público sobre as medidas de coação, que será analisado pelos desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal que titula os autos da Operação Influencer diz mesmo que o crime de prevaricação não pode ser imputado a alegados factos ilícitos relacionados com “funções legislativas”.

