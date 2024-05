Laborinho Lúcio. “Temos de ter um novo órgão para o governo da Justiça”

Álvaro Laborinho Lúcio, 82 anos, é uma das figuras da Justiça portuguesa. Começou por ser procurador em 1968, entrou para a magistratura judicial em 1973, foi diretor do Centro de Estudos Judiciários a partir de 1980, ministro da Justiça entre 1990 e 1995 e jubilou-se como juiz conselheiro do Supremo de Tribunal de Justiça.

Precisamente por ter conhecido por dentro o sistema judicial ao longo de mais de 40 anos carreira e por ter acompanhado e participado na construção de um Estado de Direito democrático — que, no que diz respeito ao Poder Judicial, assenta em tribunais independentes e numa autonomia do Ministério Público face ao Poder Executivo —, Laborinho Lúcio é um dos interlocutores obrigatórios para ouvir sobre a reforma da Justiça que todos clamam.

Numa longa conversa, no programa “Justiça Cega” da Rádio Observador, o ex-ministro da Justiça propôs a criação de um novo órgão denominado Conselho Superior de Justiça — que deve ser liderado pelo Presidente da República e deve congregar o Governo, a Assembleia da República, as magistraturas e a advocacia para se estabelecer uma plataforma de diálogo e de decisão sobre o governo da Justiça.

Além de alterações legais na fase de instrução criminal e uma restrição na aplicação da prisão preventiva e na autorização de escutas telefónicas, o juiz conselheiro jubilado propõe a criação de uma nova figura processual: o abuso do direito de acesso que permita promover a eficiência da Justiça, combater manobras dilatórias e evitar casos em que os processos se arrastam no tempo. A proposta é feita em abstrato mas questionado sobre o facto de a Operação Marquês ser vista como um exemplo da morosidade da Justiça, Laborinho Lúcio diz que, do ponto de vista da opinião pública, o caso que envolve José Sócrates é um “exemplo de tudo o que não deve acontecer”.

A Operação Influencer ou o caso da Madeira obrigam a repensar o sistema de Justiça ou a afinar o modelo que foi sendo construído em 1976?

Não posso falar de casos concretos mas posso dizer que há que repensar o modelo de Justiça. Estamos a atravessar um período que podemos classificar como sendo de crise — num sentido positivo e saudável. Há interrogações, há formas de funcionamento que são, por vezes, difíceis de serem compreendidas pela comunidade dos cidadãos. E talvez isso seja um bom estímulo para que nós paremos um pouco para pensar, para ver qual é o estado da arte e ver se há ou não há motivo para introduzir aqui ou ali algumas alterações. Mas não precisamos fazer, na minha opinião, uma revisão de fundo. Temos um bom sistema de Justiça. A minha ideia é que se trata de um modelo incompleto. Temos de completar esse edifício.

Vamos abordar as suas propostas em pormenor. Mas primeiro vamos fazer uma pequena viagem no tempo para termos um ponto de partida para a nossa conversa. A Constituição de 1976 assegura sem reservas o princípio da separação de poderes, mas na Assembleia Constituinte houve uma grande discussão sobre o que era a autonomia do Ministério Público (MP). Estiveram em campo duas teses: uma que vê o MP como um membro da administração e que está sujeito a uma tutela do poder político e outra que vê o MP como o promotor da ação penal em nome do superior interesse da justiça. No final, quem é que ganhou?

Se colocamos a questão nesses termos, podemos dizer que ganhou a segunda versão. Sobretudo porque, desde logo, ficou esclarecido que o MP era verdadeiramente uma magistratura — e isso jamais foi posto em causa. O debate foi muito intenso, não apenas na Constituinte, mas também depois aquando da formulação das primeiras leis, nomeadamente a primeira Lei Orgânica do MP em 1978, no tempo do I Governo Constitucional. É muito interessante olharmos para esses tempos porque vamos ter surpresas interessantes.

Qual foi a surpresa nesse debate de 1978?

Quem levantou questões sobre o que deveria ser a dimensão da autonomia do Ministério Público que seria consagrada na Lei Orgânica do MP foi o então primeiro-ministro. O dr. Mário Soares dizia que não era aceitável que houvesse uma desvinculação absoluta do Ministério Público face ao Governo, na medida em que era o Poder Executivo que tinha o predomínio e o poder para desenvolver a ação penal e, sobretudo, a investigação criminal.