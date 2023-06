A crise inflacionista só vai ter solução se as empresas estiverem dispostas a sacrificar as suas margens de lucro, avisou Christine Lagarde, presidente do BCE, esta quinta-feira em Sintra. Estará sobretudo nas mãos delas – das empresas, de um modo geral – evitar que a autoridade monetária tenha de subir ainda mais as taxas de juro e tenha de as manter em níveis “restritivos” durante mais tempo do que seria desejável. Embora o ritmo de subida dos preços pareça estar a moderar-se nos últimos meses, a inflação continua no triplo daquilo que é o objetivo do BCE (2%) – é demasiado cedo, por isso, para cantar vitória, avisou Lagarde.

A francesa não quis aproveitar o discurso no Fórum BCE de Sintra para dar grandes “pistas” sobre os próximos passos concretos na política monetária (como já aconteceu no passado). Lagarde reiterou apenas que em finais de julho deverá haver um novo aumento da taxa de juro – mais 25 pontos que irão elevar a taxa de juro dos depósitos (a mais importante neste momento) para 3,75%, o nível mais elevado desde outubro de 2000.

E o que acontece depois do verão? Muito vai depender da forma como as empresas vão – ou não – repercutir nos preços a recente descida das matérias-primas com a mesma velocidade com que repercutiram as subidas, atirou a presidente do BCE, num dos vários avisos e recados que deixou em Sintra.

