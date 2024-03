O socialista Pedro Nuno Santos diz que ganhar é ter mais votos que a AD, que as maiorias não se pedem e está disponível a sentar-se para um pacto de Justiça com o PSD. A chamada foi ao final do dia, quando regressava de Aveiro para Lisboa, e confessou que “podia estar melhor” se não estivesse a falar com a jornalista do Observador. Luís Montenegro confessa estar confiante, mas avisa que as eleições não estão ganhas. Na última chamada do dia, o líder da AD tanto confessa ser fã de pratos de bacalhau como comenta o impacto das presenças de Rio e Mendes na campanha, que tinham acontecido horas antes. O Observador desafiou os oito líderes de partidos com assento parlamentar para uma última chamada do dia: sete aceitaram e só Rui Rocha da IL, recusou.

Na mesma última chamada, André Ventura admitiu a estratégia “circular” de voltar às arruadas, manteve-se m modo de jogador de poker sobre as “forças vivas” que lhe garantem que vai existir governo AD-Chega e tenta ser menos ambicioso nas metas: derrota só seria se tivesse menos votos que em 2022. Já Mariana Mortágua confessa que recebe conselhos de Catarina Martins e que “seria parvo” não o fazer. Paulo Raimundo daz sopa e lava a roupa nas várias vezes que vai a casa durante a campanha. Inês Sousa Real atrasou-se a atender porque passou em casa para tratar do gato Mikas. E Rui Tavares revelou que quando admitiu conversar com a direita democrática trocou mensagens sobre o assunto com Pedro Nuno Santos (que o poupou nesse caso) e com Mariana Mortágua (que já o tinha atacado por não ser claro a rejeitar a direita). Leia e ouça o que disseram os candidatos na última chamada do dia.

[Ouça aqui o compacto da última chamada do dia com os vários candidatos às legislativas:]

Pedro Nuno Santos. Na “trincheira da democracia”, mas sem beliscar pacto da Justiça: “Com certeza que faremos isso”

[Ouça aqui a última chamada do dia com Pedro Nuno Santos:]

— Olá Pedro Nuno Santos, daqui Rita Tavares do Observador, como está?

— Bem. Quer dizer, podia estar melhor.

— Então? Onde é que está agora?

— Estou a caminho de casa, de Lisboa.

— Vindo de Aveiro, acabou o comício no seu distrito, correu bem?

— Correu muito bem, muito, muito, muito bem, estava uma enchente, muito entusiasmo, muito ânimo, foi maravilhoso. Não estava à espera e já não via um comício assim em Aveiro há muitos, muitos, muitos anos. Não sei se alguma vez vi, aliás.

Entra sempre nas conversas provocador e faz questão de mostrar, sempre que pode, que não é com os jornalistas que quer estar a falar nesta campanha. Muito menos às 23h40 de um dia que começou às 11h da manhã em Gondomar. Segue no carro a caminho de Lisboa quando atende o Observador e dispara logo que “podia estar melhor” do que ainda a enfrentar uma entrevista àquela hora. Não disponibilizou mais do que uns minutos e a apenas alguns órgãos de comunicação social durante estas semanas de campanha.

Pedro Nuno Santos não contou os quilómetros até aqui, mas a rodagem que está a fazer pelo país já corre desde novembro, altura da campanha para as diretas do PS. Não tem parado até aqui. Também não conta o número de vezes que já interveio, são três ou quatro discursos por dia nesta recta final e num tom que já se nota bem no estado da sua voz.

Não são as primeiras eleições que trava na sua vida política, mas é uma estreia na estrada como secretário-geral do PS. A rotação é intensa, ainda assim, Pedro Nuno Santos não tem saudades do tempo em que as solicitações eram mais contidas e jura que tem uma “campanha em crescendo” — na caravana e nas intervenções que o líder vai fazendo, o PS tenta contrariar a ideia de desalento face a sondagens desfavoráveis. Em qualquer conversa, os socialistas evitam dar qualquer sinal nesse sentido e o secretário-geral não faz diferente. Na sua descrição destes dias, nada é menos do que “extraordinário”.

— Anda muito cansado?

— Sim, quer dizer, nesta altura do campeonato sim, não posso dizer que não estou. Estou cansado, mas feliz. Feliz, animado, entusiasmado com aquilo que tem sido esta semana, os nossos comícios, as nossas arruadas. A reação das pessoas, tem sido extraordinária.

— É a primeira campanha que faz como cabeça de cartaz, assim a nível nacional. Já tem saudades de uma coisa assim mais calminha?

— Não, eu estou a adorar a campanha. Está a ser extraordinária. Tem sido sempre em crescendo e tem sido muito gratificante ver a forma como as pessoas têm aderido à nossa candidatura, à nossa campanha, ao longo dos dias. Tem sido em crescendo e isso tem sido extraordinário. Portanto, estou a gostar bastante da campanha.

— E tenho-o ouvido agora nos últimos dias pedir muito que confiem em si. Existe desconfiança? Sente isso na rua? Porquê é que faz esse apelo tão direto?

Não, porque quero que as pessoas acreditem que é possível viverem melhor em Portugal, que é possível continuar a melhorar. As suas condições de vida, os salários, as pensões, a qualidade dos serviços públicos. Quero que confiem que nós somos capazes de fazer isso, de garantir isso.

— Mas porque é que não há essa confiança se o PS, segundo tem dito também, tem feito isso nos últimos oito anos?

Estes últimos dois anos foram anos difíceis. Foram anos de uma crise inflacionista, onde isso teve consequências na vida das pessoas, nós não ignorámos isso. É normal que haja insatisfação, mas a verdade é que nós achamos que a mudança, a mudança boa, aquela que resolve problemas, aquela que permite avançar, continua a estar aqui no PS. Agora num PS renovado, com uma liderança renovada, com nova energia, com novas respostas, mas continua a ser aqui. A mudança que a AD tem para oferecer é uma mudança para o passado, não é uma mudança para a frente.

Já fala como quem dispara, com um encadeado de ideias que é difícil de interromper. No penúltimo dia de campanha segue em estilo máquina de debitar palavras. E sobretudo quando as perguntas são sobre o futuro, tentando fugir ao assunto. Garante que ganhar “é ter mais votos”. Parece que La Palice não diria melhor, mas quando o Chega entra na equação, tudo pode acontecer, até o partido com mais votos não ser aquele que tem mais deputados eleitos. Por isso, a pergunta impõe-se:

— Tem dito muito que vai ganhar. O que é que é para si ganhar?

— É isso mesmo, é ganhar, é ser o partido mais votado, é ganharmos as eleições.

— É ter mais votos?

— É ter mais votos.

— Então mas isso é o quê? Se tiver mais mandatos, mas menos votos? Pode acontecer…

— Ei, não vou agora estar a fazer esse tipo de cálculo. Nós estamos a ganhar para ter uma vitória, é nisso que estamos concentrados, mobilizar o povo português. Faltam poucos dias para as eleições e é por isso que é nisso que estamos focados, não estamos focados agora em cenários pós-eleitorais. Estamos focados em ter uma boa vitória no dia 10 de março.

— Bom, esse também é um cenário, ter uma “boa vitória”.

— Como?

— Ter uma “boa vitória” também é um cenário.

— Porquê?

— Porquê é que não fala no outro de poder ter mais mandatos e ser menos votado?

— Estamos a trabalhar para ter o melhor resultado possível.

— Mas se o PS tiver mais mandatos do que o PSD, ter menos votos é ganhar?

Nós estamos a trabalhar para ganharmos as eleições, nós estamos aqui para fazer cenários, não vou fazer isso, por mais que pergunte. Peço desculpa, neste momento nós estamos preocupados em mobilizar e concentrados em mobilizar a maioria do povo português para uma grande vitória no dia 10 de março.

Não entrou em qualificativos da maioria que pede. Só diz que quer “uma maioria” e que “obviamente” que a pede. Mas absoluta? Pedro Nuno Santos responde com uma pergunta: “Não, elas não se pedem, não é? Pede-se é o voto a cada português”. “A única hipótese de nós termos um governo progressista, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, é com uma vitória do PS. Não há outra forma”, diz apenas.

Também garante que, se a vitória for sua, tem uma reforma que fará “com certeza”. O pacto da Justiça, tema que surgiu no debate das rádios, antes do arranque da campanha oficial, mas nunca mais ninguém falou dele. Pedro Nuno garante que não se esqueceu, nem mesmo no calor da campanha.

— Nestes seus discursos de campanha também cavou ali um fosso entre o PS e o PSD, o tal “nós e o eles”. Não se sente numa trincheira?

Quer dizer, é o nosso principal adversário, então há alguma surpresa sobre isso? Nós queremos ganhar e o nosso principal adversário é a AD. Desculpem se disse “eles”, tenho que dizer a AD. Nós queremos vencer e vencer significa a derrota do nosso principal adversário. Não significa trincheiras. Trincheiras chama-se democracia. A democracia é diferentes partidos apresentarem o seu projeto, mostram em que é que ele é diferente do outro, em que é que o nosso é melhor que o outro, que é isso que nós estamos a fazer. Estamos a fazer democracia.

— E terá condições no dia seguinte para negociar um pacto para a justiça com “eles”?

— Se nós ganharmos as eleições, com certeza que faremos isso. Eu sempre tive, ao longo da minha vida política, a capacidade para negociar, para conseguir acordos, e continuarei a conseguir isso, tendo a oportunidade para o fazer. E é isso que eu espero.

— Acha que vai ser possível negociar isso nessa matéria de soberania, com o ambiente criado também em matéria de justiça nos últimos tempos?

— Temos de conseguir. Porquê que não devemos de conseguir? Temos a maturidade democrática suficiente para lidarmos com todas as situações, com todos os temas e com todas as reformas necessárias no país, em todas as áreas da vida política.

A conversa acontece a poucos minutos de começar o último dia de campanha oficial e para este momento, o líder do PS tem três objetivos: “Mobilizar, mobilizar, mobilizar”, sobretudo os indecisos. O apelo ao voto tem sido forte nos últimos dias, é mesmo o que mais se tem visto em crescendo: “Os mais velhos, as mulheres, os jovens, quem trabalha, terem a certeza que é connosco”.

Não desliga o motor das frases de campanha e continua por aí fora, na conversa com o Observador, fala na sua “capacidade de diálogo” e diz que só “só conseguirá fazer isso se o PS vencer”. Que só haverá “avanços no Estado social, nos salários e nas pensões se o PS vencer”.

O 10 de março é “a primeira etapa”, garante sem ter garantias.

— Está desde novembro em campanha eleitoral quase contínua, primeiro para as diretas do PS e depois para as eleições legislativas.. o que é que vai fazer no dia de reflexão? Deve ser o primeiro dia que pára há algum tempo, não?

— Vou descansar, vou estar com a minha família, com a minha mulher, com o meu filho. É isso que vou fazer, ir descansar. E esperar pelo dia 10 para poder votar, como todos os portugueses.

— Boa noite então e boa viagem.

— Muito obrigado.

Luís Montenegro. Os aliados improváveis, o esforço dos últimos dias e a luta contra o pecado do triunfalismo

[Ouça aqui a última chamada do dia com Pedro Nuno Santos:]

– Sim?

– Olá, boa noite, Luís Montenegro. Como está? Tudo bem?

– Olá, boa noite, tudo bem?

– Então, saiu agora de Barcelos, teve consigo Luís Marques Mendes. Gostou do que ouviu?

– Sim, foi um dia muito intenso. Acabou agora o nosso comício em Barcelos. Mais uma vez, muito emotivo, muito entusiástico, muito participado e com palavras também muito próximas e simpáticas de Luís Marques Mendes, sim.

São nove da noite, quarta-feira, reta final de campanha e Luís Montenegro está a sair de Barcelos rumo a Espinho, onde tem pernoitado nesta segunda semana. Acaba de deixar para trás mais um comício muito participado, que teve, desta vez, Luís Marques Mendes como convidado de honra. O “comentador que o povo consagrou” (Montenegro dixit) fez um dos melhores discursos da campanha da Aliança Democrática.

Em quatro ideias, simples mas eficazes, Mendes vendeu Montenegro como o candidato que representa a mudança, a estabilidade, a segurança e a única real alternativa para os que querem mostrar um cartão vermelho ao PS. “O protesto pelo protesto não conduz a lado nenhum. Protestar só não chega”, avisara Mendes, antes de pedir um “voto maciço” em Montenegro. Dos desiludidos com o PS aos tentados pelo Chega, o antigo líder do PSD tocou com agilidade em todas as notas que compuseram a partitura da campanha da AD ao longo destes quinze dias. Sabia o que estava a fazer e não é para menos. Marques Mendes assistiu a partir da primeira fila ao estertor do cavaquismo e fez campanha ao lado do candidato derrotado Fernando Nogueira, que hoje Pedro Nuno Santos se arrisca a mimetizar.

Poucos ignoram as evidentes e assumidas simpatias político-partidárias do comentador, naturalmente. Mas é impossível desprezar o efeito que terá o apelo ao voto na AD de um homem que chega semanalmente a cerca de 900 mil pessoas. Depois, há a questão pessoal. Luís Montenegro e Luís Marques Mendes são amigos há mais de 25 anos, desde a altura em que Montenegro era ainda um quase desconhecido líder da concelhia do PSD/Espinho e Mendes um paraquedista a tentar fazer campanha eleitoral num hostil distrito de Aveiro. Têm, desde aí, uma grande relação pessoal e política. Ao ponto de Mendes ter sido um dos poucos políticos (seguramente o mais graduado) a ir ao casamento de Montenegro. Estiveram juntos em muitas batalhas internas, afastaram-se, reaproximaram-se e ajudaram ambos a preparar a candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa muito antes desta sair do papel.

Um dia a sucessão de Marcelo poderá passar, precisamente, por Marques Mendes. Se vencer estas eleições legislativas, Montenegro será líder do PSD quando a direita e o centro-direita tiverem de escolher um candidato presidencial. Mas isso são assuntos para outras núpcias. O endosso de Mendes a Montenegro teve tanto de estratégico como de emocional. O líder do PSD está feliz, mas cansado.

– Estamos a entrar na reta final da campanha, imagino que esteja cansado, naturalmente.

– Tenho-me sentido muito bem. Hoje, tivemos uma enorme arruada em Arcos de Valdevez de manhã, depois uma outra também muito grande em Viana do Castelo e depois aqui em Barcelos, com arruada e comício. Evidentemente que o final do dia traz sempre algum cansaço. Mas não o suficiente para causar preocupação.

Foi uma campanha diferente das habituais – diferente, desde logo, da de Pedro Nuno Santos. Não houve visitas a hospitais, não houve vistorias a escolas, incursões por fábricas, viagens de comboio ou reuniões com empresários. Milhares de quilómetros de estrada, de arruada em comício e de comício em arruada – algumas feitas ao anoitecer ou mesmo durante a noite, como aconteceu em Barcelos. Houve a preocupação assumida de mostrar o lado mais popular de Montenegro e não o seu lado mais institucional, mais formatado. Mostrá-lo ao lado das pessoas. E isso foi fisicamente desgastante, claro.

Uma lesão nas costas obrigou-o a ter especial cuidado. Na comitiva da Aliança Democrática esteve sempre (embora discretamente) uma fisioterapeuta, pessoa de confiança, que ajudou na recuperação física, especialmente nos primeiros dias de campanha – o presidente do PSD teve de aproveitar o tempo entre algumas ações para fazer massagens e aliviar as dores que o foram afetando aqui e acolá. Apesar de tudo, Montenegro nunca deu sinais de cansaço – era preciso mostrar força e capacidade de mobilização. Também interna.

E Rui Rio, gostou de o ver ao seu lado?

Com certeza. Temos tido, felizmente, o privilégio de ter contado com vários daqueles que nos antecederam no exercício destas funções. E o doutor Rui Rio foi também uma presença muito simpática. Foi muito bem acolhido por toda a nossa campanha e estou convencido que também não foi indiferente às pessoas que em casa acompanharam através do vosso trabalho.

A tômbola que é a vida interna do PSD tem destas ironias. Rui Rio e Luís Marques Mendes, adversários figadais, juntaram-se no mesmo dia à campanha de Montenegro, que tentou decepar o primeiro sempre alinhado com o segundo. Com horas de diferença e em distritos diferentes, claro. Mas estiveram lá. Qualquer observador atento regista a estranheza que este cruzamento de imagens transmite – tal como causou estranheza, na campanha eleitoral de 2022, ver Luís Montenegro e Rui Rio passearam, juntos, de carro e de braço dado em Aveiro, depois de terem dito cobras e lagartos um do outro. Desta vez, os papéis inverteram-se.

Ao contrário de Marques Mendes, todavia, Rui Rio não discursou. Limitou-se a aproveitar a arruada em Viana do Castelo (“Porto? Dava-me mais jeito aqui”, chegou a justificar-se aos jornalistas) para compor o boneco televisivo e deixar as palavras da praxe. “Quem entende que o país está bem, vai repetir o voto que sempre fez; quem entende que o país não está bem, e se quer mesmo mudar, só tem uma alternativa. Acredito nessa mudança.” Foi o suficiente.

Todos adoram uma boa história de reconciliação e foi isso que a campanha da AD se esforçou por vender ao longo de duas semanas: dois partidos (PSD e CDS, o PPM foi literalmente o parceiro silencioso desta sociedade) com orgulho na sua história e no seu presente. A narrativa foi simples: se até Luís Montenegro e Rui Rio conseguiram estar empenhados na mesma missão, ou se até Marques Mendes e Rio conseguiram estar do mesmo lado da barricada, é porque talvez a missão e a barricada sejam as corretas desta vez.

Além de Rui Rio e Luís Marques Mendes, Pedro Passos Coelho, Carlos Moedas, Durão Barroso, Assunção Cristas, Adolfo Mesquita Nunes, Rui Moreira, Pedro Santana Lopes, Paulo Portas, Luís Filipe Menezes, Manuela Ferreira Leite, Leonor Beleza e, claro, Aníbal Cavaco Silva, ninguém faltou à chamada. Mesmo correndo o risco de ser ofuscado, e foi muitas vezes, a estratégia de Montenegro (foi ele quem, pessoalmente, tratou de todos os convites) permitiu duas coisas: falar, através de um sinal inequívoco de coesão, para as várias sensibilidades da direita e do centro-direita; e conferir credibilidade e autoridade a um líder que, há cerca três meses, despertava quase indiferença e alguma desconfiança junto dos potenciais eleitores.

Apesar de alguns tropeções (o binómio imigração/insegurança trazido por Passos, o referendo ao aborto, as milícias de agricultores e o “fanatismo climático), as coisas correram bem a Montenegro, que conseguiu controlar a narrativa da campanha e não se desviar muito do discurso oficial. A mobilização, por um lado, e a sondagens oficiais e oficiosas fizeram disparar a confiança da AD. Ao ponto de ser preciso gerir as expectativas (porventura demasiado otimistas) da caravana.

– Olha, e disse-me há uns dias que, com o aproximar das eleições, sentia o peso da responsabilidade. Como é que tem lidado com isso? É algo que o aflige?

– Com muita tranquilidade. Sinto-me, francamente, muito sereno, muito empenhado e focado em aproveitar todas as oportunidades para esclarecer as pessoas e tentar motivá-las ainda mais para aderirem ao nosso projeto. Estou otimista. Mas, ainda assim, como tenho também muitas vezes dito, só nos vamos expressar nas eleições verdadeiramente no próximo domingo. Só no domingo é que o povo vai expressar a sua vontade política. Apesar de todo este ambiente que temos sentido nas ruas, de todas as palavras de estímulo e alento que nos transmitem, o voto é secreto. Mas, com esta onda crescente de adesão, de entusiasmo, de confiança e de esperança à nossa volta, sentimos que podemos ter um resultado que nos permita governar o país, o que é uma enorme responsabilidade, obviamente.

– E o que é que lhe falta fazer até à reta final da campanha, agora que estamos a poucos dias?

– Temos ainda mais dois dias de campanha. Tentaremos, mais uma vez, ter boas oportunidades de contacto com as pessoas e ter também oportunidades, através da comunicação social, transmitir as nossas mensagens. Nesta perspetiva que nós adotámos: uma campanha positiva, uma campanha construtiva, uma campanha onde nós aproveitamos a grande maioria do tempo para poder apresentar os nossos pontos de vista, as nossas ideias. Vamos aproveitar todas as ocasiões para continuar a fazer isso até ao último segundo.

– Acredita que a vitória já não foge?

– Tenho sinais muito fortes de que há uma onda de adesão e de esperança à nossa volta. Mas isso não significa que as eleições estejam ganhas. Repito: as eleições só se ganham no dia. Quero evitar que haja qualquer espécie de triunfalismo da nossa parte que possa ter até como resultado alguma desmobilização do eleitorado. Temos de dizer às pessoas que a eleição não está decidida, porque são elas que mandam, são elas que vão falar no próximo domingo. Ninguém fala por procuração de ninguém. Cada um assume individualmente o seu sentido de voto.

Na equipa de Luís Montenegro instalou-se a profunda convicção de que só um cataclismo vai impedir a vitória a 10 de março. Mais: existe a sensação de que, com mais uns pózinhos, PSD, CDS e IL podem conseguir a maioria de 116 deputados que tornaria o Chega absolutamente irrelevante e a esquerda inofensiva. As sondagens, as oficiais e as internas, apontam nesse sentido. Todavia, há ainda muitas pessoas indecisas e a experiência recente demonstra que uma parte considerável dos eleitores só decide o seu sentido de voto no próprio dia. Por outras palavras: tudo pode acontecer.

A mais recente sondagem, a da Católica para o Público e para a RTP, mesmo dando a AD na frente, tem um dado alarmante para a coligação: entre os indecisos que pretendem participar nas eleições de domingo, 48% antecipam como “provável” ou “muito provável” acabarem por votar no PS. Estão mais inclinados para votar em Pedro Nuno Santos, portanto. Acontecendo, iria baralhar todos os cálculos que se vão fazendo na coligação PSD/CDS/PPM.

A tracking poll da CNN, que a equipa de Montenegro foi acompanhado, aponta também para uma tendência de recuperação do PS. Daí que não tenha havido dia nesta campanha que Montengro não tivesse feito discurso contra o “triunfalismo” e pelo apelo ao voto, primeiro focado nos mais velhos, depois nos mais jovens, a seguir nos potenciais eleitores do Chega (onde há muitos indecisos) e, finalmente, nas mulheres, segmento que concentra muitos dos eleitores que estão hesitantes entre o PS e a AD.

Foi precisamente no comício de Barcelos que Montenegro começou a virar a agulha do discurso para as eleitores femininas. Nos dias seguintes, não mais desapareceriam das intervenções do líder social-democrata, fosse num pequeno discurso junto da comunidade piscatória da Afurada, Gaia, fosse num almoço com empresários em Fânzeres, Gondomar. A mulher, Carla, figura discreta que preferiu estar sempre longe dos holofotes, foi começando a aparecer na estrada ao lado de Montenegro. E é ela quem o espera no final deste de dia de campanha.

– Ainda não jantou. Sei que tem mantido alguma preocupação com a linha. Mas o que é que vai jantar, já sabe?

– Em princípio vou jantar bacalhau cozido, porque antes de atender esta chamada a única pessoa com quem falei foi com a minha mulher. Estou a caminho de casa. E, portanto, foi esse o prato que me foi transmitido. Está a ser confeccionado para quando chegar.

– E é fã?

– Não percebi.

– Se é fã de bacalhau cozido ou preferia um bitoque?

– Eu sou fã de quase todos os pratos de bacalhau e também gosto muito de bacalhau cozido com hortaliças e batata, que é aquilo que me espera.

– E depois deita-se ou é um notívago?

– Não, vou deitar-me cedo. Fazer um pouco a digestão, mas deito-me cedo. Tenho-me deitado cedo e tenho conseguido dormir muito tranquilamente. O dia de amanhã começa cedo e é preciso descansar física e mentalmente.

– Luís Montenegro, muito obrigado. Bom descanso e bom final de campanha.

– Obrigadíssimo. Bom trabalho para vocês também. Obrigado.

– Adeus. Com licença.

André Ventura. Das forças vivas que não desvenda à mudança de estratégia e aos resultados que dificilmente serão uma derrota

[Ouça aqui a última chamada do dia com o líder do Chega, André Ventura:]

– Boa noite, André Ventura. Vamos à última chamada do dia?

– Boa noite. É a última chamada do dia, de certeza absoluta.

– A campanha já vai a meio. Em 10 dias marcou presença em 14 distritos de Portugal. O cansaço já aperta?

– Sim, já há algum cansaço. Isso é evidente, não é? São muitos distritos e, sobretudo, muitas viagens. E quer os comícios, quer as viagens, cansam. Embora, enfim, é por um bem maior e por um objetivo maior, mas não deixa de sentir o cansaço. Agora que se aproximam os últimos dias já se começa a sentir mais.

– Na verdade, parece que andou mais em campanha nos últimos meses do que na última semana.

– Sim, não estava a pensar nisso. De facto, agora as pessoas sentem mais o cansaço do que sentiam há uns meses, provavelmente porque está acumulado e foi uma pré-campanha já muito exigente. Nós decidimos, vamos ver depois se resulta a estratégia ou não, começar uma pré-campanha muito cedo, os outros guardaram-se mais para este último mês. E, portanto, é normal que nós estejamos talvez um pouco mais cansados. Mas agora tem que ser…

Ao contrário do que fez durante os últimos meses, André Ventura marcou uma campanha recheada de comícios à hora de almoço e jantar e praticamente sem arruadas. Justificou-se dizendo que era altura de correr o país para estar junto dos seus apoiantes, que fazia questão de passar por todos os distritos e que a meteorologia também não ajudava. Mas a meio da campanha viu-se obrigado a mudar de rumo e a regressar às ruas. A decisão foi tomada por necessidade: em primeiro lugar a comitiva anunciou uma arruada em Évora e pouco depois para todos os dias até ao fim da campanha. Antes, Ventura tinha estado mais de uma semana afastado dos muitos diretos que as televisões e as rádios fazem durante os dias de campanha porque só falava à hora marcada, muitas vezes para reagir atrasado a temas que já estavam mais do que encerrados e precisava de voltar a dizer ‘presente’. Voltar à rua, onde costuma ser bem recebido, foi a estratégia mais à mão e a única que lhe permitiu um regresso à campanha.

– Depois destes comícios todos dentro de portas e junto de apoiantes do Chega, marcou arruadas esta semana, anunciou a presença de Santiago Abascal e até de Quim Barreiros no encerramento da campanha do Chega. Sentiu que estava a ficar em desvantagem por ver os seus adversários constantemente em diretos, nas televisões, nas rádios e por não conseguir marcar a agenda?

– Não, o Chega teve uma primeira semana diferente porque tivemos uma pré-campanha mais ativa do que os outros. Portanto, é normal que os outros, na campanha formal, tenham tido esse avanço em relação às arruadas. E nós tínhamos optado por uma estratégia um pouco diferente na pré-campanha. Agora, voltámos um pouco à rua, é um pouco como se fosse uma estratégia circular, vamos voltar nós à pré-campanha e terminar na rua.

– Mas sentiu de necessidade de mudar essa estratégia?

– Conseguimos passar mensagens importantes na primeira semana e, portanto, eu não estou arrependido dessa estratégia, quer na questão das portagens, da justiça, dos polícias e dos bombeiros. Se calhar não conseguiríamos se tivéssemos sempre a fazer presenças. Portanto, acho que isso foi útil. Como digo sempre, sou o primeiro responsável pelos resultados, portanto, vamos ver se a estratégia funcionou ou não. Agora, acho que, se calhar, temos de abrir mais e falar mais, e faz sentido que estes últimos dias sejam mais… não é ativos, porque nós fomos sempre muito ativos, mas mais massivos do ponto de vista comunicacional.

– Nas últimas duas eleições em que participou, as Presidenciais de 2021 e depois as legislativas de 2022, foi muitas vezes o centro das atenções na própria campanha. Nestas não tem sido bem assim, pelo contrário. Acha que perdeu aquela aura de fator diferenciador?

– Em 2021 havia um deputado do Chega, em 2022 a mesma coisa. Agora o Chega é a terceira maior força política nacional. E mesmo assim é o centro do debate político sobre se vai haver acordo, se não vai haver acordo, sobre como é que vai ser o governo, como é que não vai ser o governo. Portanto, o Chega manteve sempre essa centralidade. E na maior parte das vezes nem fomos nós que procurámos essa centralidade.

– Mas neste momento é constantemente isolado.

– Não, mas o ser isolado também o torna central, porque é isolado na centralidade. O PS coloca o Chega com uma linha que não deve ser ultrapassada para atacar a direita, a direita quer isolar o Chega para não perderem eles próprios votos. Portanto, o Chega é o centro do debate político. Mas tenho muito realismo político, ser o centro do debate político não quer dizer se tenha mais votos. O Chega pode ser o centro do debate, se perder para o PS e para o PSD e perder por muito, nunca será uma vitória.

André Ventura focou grande parte da narrativa de campanha na ideia de que PS e PSD são os seus principais adversários e que são “farinha do mesmo saco”, “iguais” ou “mais do mesmo”, como chegou a dizer. Apesar de admitir sentar-se à mesa com o PSD no dia seguinte — e de continuar a insistir ideia de que pode haver uma alternativa de direita apesar do “não é não” —, o Chega não poupou nas críticas a Luís Montenegro, nomeadamente com uma colagem constante do presidente do PSD a Pedro Nuno Santos — dizendo que ambos “representam a corrupção dos últimos 50 anos” e construindo uma barreira entre “nós e eles”. O objetivo de Ventura era claro, fugir ao voto útil e mostrar, além de querer derrotar o socialismo, que o Chega é a solução à direita que nunca governou e que não tem a responsabilidade pelo estado em que está o país. Durante estas semanas fê-lo de forma clara e com todas as palavras: quer uma “oportunidade” e oferece-se como o único partido que pode fazer uma rutura com o passado.

– Ao longo do último ano foi adaptando o discurso às circunstâncias. Já disse que não havia governo sem o Chega, também já disse o contrário e que ter governantes do Chega era uma questão lateral, agora tem passado os dias desta campanha a dizer que PS e PSD são iguais. Como é que depois das eleições conseguiria sentar-se à mesa com Luís Montenegro depois de ter dito tanto mal dele? Até frouxo já lhe chamou.

– Não creio que seja nada contraditório, o Chega disse que não haverá governo e não haverá um governo estável sem o Chega porque todas as sondagens indicam que vai ser preciso o Chega.

– Mas houve tempos em que dizia que não havia governo, ponto final.

– Bom, não sabemos se vai haver. E vamos ver já nos Açores a seguir às eleições. Isso é um dado que ainda está por analisar. Por outro lado, a direita e o espetro político têm de perceber que começou uma nova realidade. Acabou o tempo em que os partidos eram muleta dos dois principais e o Chega sempre disse que não seria o CDS do século XXI. Portanto, eu não sei se o Chega terá que sentar à mesa com este PSD, vamos ver o que é que acontece no domingo, mas não é por vontade do Chega ou do PSD que nos sentaremos à mesa, é porque os eleitores assim decidiram. E, portanto, o que os responsáveis políticos têm que fazer é sentar-se à mesa e mais nada, independentemente do que disseram, porque ao fim do dia quem escolhe são os eleitores.

– O dia 11 de março é uma tábua rasa?

– É, o PSD pediu maioria, se os eleitores nem ao Chega, nem ao PSD a maioria a mensagem que estou a transmitir é que querem que haja aqui qualquer entendimento senão davam maioria, como fizeram em 2022 ao PS. Ora, se não derem, quem está a dizer para nos sentarmos à mesa não sou eu, nem o Luís Montenegro, são os eleitores. Só temos de nos sentar à mesa, mais nada.

Depois de meses em que a presença do Chega num governo de direita era o tema com mais destaque, isso inverteu-se na campanha. Com Ventura investido em tratar PS e PSD da mesma forma, deixou cair a narrativa sobre uma solução governativa à direita para se focar no pedido de uma oportunidade. Realisticamente, o líder do Chega sabe que não deve ser possível e, paulatinamente e quando foi sendo questionado sobre sondagens ou cenários governativos, Ventura foi deixando espaço ao assegurar que o Chega está disponível para conversar com o PSD no dia seguinte às eleições, independentemente de tudo o que foi dito. Olhando para as palavras de Ventura, o que diz é simples: é preciso que o PSD tenha a abertura para se sentar à mesa com o Chega, o resto é assunto para mais tarde.

– Sei que deve estar morto de cansaço, como já disse, mas eu gostava mesmo era de saber quem é que são as forças vivas do PSD que lhe dão a garantia de que vai haver um governo de direita se houver uma maioria à direita.

– São essas mesmas, as forças vivas. Forças vivas que eu conheço bem e que sei que não deixarão que o país fique sem governo.

– É verdade que na RTP, naquela entrevista, não disse que as pessoas a que se referia eram as forças vivas que lhe davam essa garantia. Não fez essa ligação. Mas, então, por que é que referiu os nomes dessas pessoas em específico?

– Porque são pessoas que já têm dito em público e acho que são pessoas com algum relevo.

– Têm dito que é possível deveria haver uma solução.

– Sim, mas a solução… Qual é a outra solução que há? Não há. A Iniciativa Liberal está com 3% nas sondagens ou 4%, o CDS vai ligado para o PSD. Só há uma solução à direita, é o PSD e o Chega. Portanto, não vale a pena inventar nos cenários que não existem, não é?

– Acha que aquela solução de divisão de 3 blocos não pode funcionar, excluindo?

– Só pode funcionar se o PSD e o PS se unirem. Ora, tendo dito Pedro Nuno Santos que isso está fora de questão, acho que chegámos à equação zero. A equação zero é que só há uma solução: ou há governo que o Chega ou não há governo.

– Na ideia sugerida por Rui Tavares previa-se o bloco da esquerda ou o bloco da direita, um a viabilizar o outro, com o Chega de fora. Acha que isso está totalmente fora de questão?

– Eu também gostava que o Benfica ganhasse as Champions todas dos próximos 5 anos e isso não é assim que funciona. O Rui Tavares tem um deputado, provavelmente vai ter dois, é fácil falar quando está nesta posição. Todos os blocos percebem que não têm interesse em viabilizar-se mutuamente pela razão simples de que têm que se diferenciar. Por que é que o PS não quer viabilizar o PS e o PSD o PS? Porque percebem que tornariam isto um bloco central e que o Chega ainda cresceria muito mais do que no dia 10. Nós temos que deixar as fantasias e perceber que a realidade é esta que está perante os nossos olhos.

André Ventura, crente que vai haver uma maioria de direita, continua a sonhar que Luís Montenegro se sente à mesa com o Chega no pós-eleições, por considerar que não tem outra hipótese. A grande questão será perceber a posição do Chega caso isso não venha a acontecer. Depois de já ter sugerido que pode vir a apresentar uma moção de rejeição ao governo, dependendo do programa apresentado, Ventura também pode deixar passar o governo — que no caso da República nem sequer vai a votos, a não ser que alguém apresente uma moção de rejeição — e esperar pelo Orçamento do Estado para perceber se há possibilidade de negociação com o PSD. Uma coisa garante: não vai estar no Parlamento para “levantar e baixar a mão” ou a “ser muleta do PS”.

– E sobre o cenário que colocou hoje à tarde de Luís Montenegro poder sair. Para este cenário maioria à direita e Luís Montenegro sair, o PS, à partida, terá de ganhar as eleições, porque Luís Montenegro disse que saía se ficasse em segundo. Acha que há quem o possa retirar do PSD?

– Que há quem o possa retirar, pode, e a história do PSD demonstra isso.

– Mas está a sugerir que pode ser afastado mesmo ganhando as eleições, ou se ficar em segundo?

– Nos dois casos há situações que têm que ser analisadas. Se ficar em segundo, já disse tudo e o seu contrário, que se vai embora, mas também já disse que se recandidata, etc. Se ficar em segundo e há uma maioria à direita, o PSD tem que decidir se há um governo de direita ou se vai viabilizar o PS. E aí, ele tem que decidir se fica ou não fica, não sei o que é que acontecerá. O que eu acho, e vai no sentido das palavras que disse aos jornalistas, é que o PSD aceitará começar a criar uma convergência para haver um governo de direita. Se o PSD vencer, mas sem maioria, e precisar do Chega para governar, claro que o PSD pode procurar fazer um governo minoritário, mas a questão não é o programa de governo, é que tem de se negociar um orçamento a que o PS já disse que não vai dar a mão. E, portanto, teríamos a criar um governo para três meses depois estar sem Orçamento. Isto é completamente irrealista e completamente irresponsável. Por isso é que eu digo que há governo com o Chega ou não haverá governo. Os cenários não são assim tantos. Uma coisa era se o PSD admitisse viabilizar o orçamento do PSD e aí teríamos um cenário diferente. Agora, Pedro Nuno Santos, tomando as suas palavras certas, já disse que não viabilizará o orçamento do PSD. Agora o PSD o que é que vai fazer? Vai provocar novas eleições em seis meses?

– O Chega também pode ficar com esse ónus.

– Não, o Chega não ficará porque o Chega disponibilizar teatro, para negociar. Portanto, não é o ónus do Chega, será o ónus do PSD.

A questão das forças vivas, que voltou a ser assunto devido a uma entrevista na RTP no arranque da segunda semana de campanha, deu um novo fôlego a André Ventura, que conseguiu voltar a centrar em si algumas das atenções na campanha. Não referiu quem são as forças vivas que lhe dão a garantia de que haverá um governo de direita com o Chega, mas foi mais longe em declarações aos jornalistas para dizer que entre um governo de direita sem o Chega ou Luís Montenegro, o presidente do PSD sairá. Com isto, André Ventura quer mostrar que não é inconsequente votar no Chega tendo em conta que, sem um governo de direita em que o partido entre, Ventura fica na oposição e não consegue influenciar a governação.

– Só para terminar aqui esta questão do cenário de governabilidade. Esta tarde, quando falou desta questão, disse que se responsabilizava se essa tal maioria de direita não se convertesse num governo à direita. Está disposto a ir até onde para essa responsabilidade, sair da liderança do partido?

– Assumirei a minha falha disso e assumirei que confiei nas pessoas erradas e fiz mal a minha interpretação política e isso em política tem um custo, evidentemente.

– Mas que custo é que pode ser esse?

– É um custo político de ser penalizado pelos eleitores por isso. E pelos militantes do Chega.

– Ser responsabilizado não é sair, por exemplo, da liderança do Chega, caso isso não aconteça?

– Não, isso vai depender dos resultados do dia 10, evidentemente. Um líder de um partido depende dos resultados. Agora, assumirei a responsabilidade de ter tido uma perceção errada e ter confiado nas pessoas erradas. Pode acontecer, todos nós. Olha, eu no PSD já fui enganado tantas vezes. Quando estava no PSD fui enganado também e podia ter enganado outra vez, mas vamos ver.

André Ventura é o rosto do Chega e o Chega confunde-se com André Ventura. Quando disse que poderia ser responsabilizado não estava, segundo explica, a referir-se a uma saída da liderança do partido, mas sim aos eleitores que o podem castigar nas urnas num próximo ato eleitoral. E essa pode ser uma das preocupações do Chega caso venha a ficar com o ónus de deixar cair um governo de direita. Por tradição os partidos que o fazem são castigados nas urnas, mas o presidente do Chega parece disposto a correr o risco — resta saber se chegará aí ou não.

– As sondagens preveem um crescimento grande do Chega nestas eleições. Já se falou em muitas percentagens, já disse que queria ganhar, mas realisticamente será difícil. O que é que seria de facto uma vitória para o Chega neste momento?

– O Chega terá sempre um bom resultado superando o resultado que teve em 2022 de forma clara e penso que isso vai acontecer. Agora, de facto nestas eleições nós estamos a lutar para ganhar e portanto também não vou mentir, qualquer resultado que não seja ganhar, mesmo que seja um bom resultado, até pode ser um muito bom resultado, mas não será o resultado que pretendemos, usando a sua expressão realisticamente.

– Mas realisticamente o que é que é uma derrota e o que é que é uma vitória?

– Uma derrota seria ter menos do que em 2022.

– Isso parece uma derrota enorme, tendo em conta as sondagens.

– Aí era uma derrota significativa. Manter o mesmo resultado que em 2022 também seria uma derrota. Crescer pouco seria uma pequena vitória. Tudo o que se aproxime da duplicação do resultado será já uma vitória, será um grande resultado.

– A partir de quantos deputados é que festeja na noite eleitoral?

– Mais do que deputado é o número de votos que interessa, porque temos um sistema eleitoral que pode às vezes não ser a expressão exata dos votos que se teve. A fasquia da vitória do Chega nestas eleições é o crescimento em todos os distritos de forma sustentada e eventualmente a eleição, diria eu, na grande maioria dos distritos e um crescimento exponencial nos distritos maiores. Portanto, essa será a nossa vitória. O resultado que queremos era que esse resultado todo, portanto esse crescimento em todos os distritos do país, permitisse ser o partido mais votado, embora saibamos que esse é um cenário difícil.

André Ventura tem colocado a fasquia muito elevada, fala numa vitória, mas não se compromete com números para estas eleições. Nesta conversa, reconhece que tudo o que for a “duplicação do resultado” em termos de votos seria um bom resultado, sendo que o Chega conquistou 399.510 votos nas legislativas de 2022. Mas tendo em conta que quando partiu para a estrada o partido tinha sondagens a apontar para os 20%, André Ventura pode ficar aquém desses resultados e perceber que não foi capaz de responder aos indecisos a tempo. Sendo que apontou para a vitória todos os resultados serão uma derrota, mas Ventura sabe que uma aproximação forte a PS e PSD é histórica e permite que o Chega se prepare para umas eleições futuras. Aliás, quase no fim da campanha, reconheceu que até pode não ser desta, mas nesse caso será nas próximas que veste o fato de primeiro-ministro.

Muito obrigada, André Ventura. Agora vai voltar a ter uma campanha mais agitada nos próximos dias. Até à próxima.

Mariana Mortágua. Os conselhos de Catarina, a fome na estrada e as chamadas que não faz para Pedro Nuno

[Ouça aqui a última chamada do dia com a líder do BE, Mariana Mortágua:]

— Olá!

— Olá, Mariana Mortágua, boa noite. Pronta para a última chamada?

— Prontíssima. Como se fossem sete da manhã.

— Está fresca, então, a esta hora da noite.

— Estou, estou. Fresca e animada. É assim quando saímos de comícios que correm bem e têm muita gente, como tem acontecido nesta campanha. Vimos sempre com energia reforçada.

— Foi uma sala muito composta, aqui em Santa Maria da Feira.

— Foi uma sala super composta. Até fiquei impressionada quando comecei a falar e olhei para a sala. Foi muito incrível.

— A esta hora entra no carro – onde penso que está agora – e costuma ter muitas chamadas assim no fim do dia, muitos grupos de Whatsapp, ou dá para desligar?

— Dá para desligar. Quer dizer, depois de uma ou duas horas de comício é sempre preciso responder às mensagens que se vão acumulando no telemóvel, um ou outro telefonema que não foi respondido, mas a partir de certa hora é possível descansar, até porque é essencial.

(…)

— Ouvi dizer que tem uma impressora no carro, não sei se isso é verdade…

— Alguém contou o segredo do sucesso desta campanha!

— É para ir imprimindo os discursos?

— Sim, eu gosto de ter intervenções com notas escritas, gosto de prepará-las antes. É a garantia de que em cada sítio lembro sempre uma ideia nova, dados novos. Quero fazer uma intervenção diferente em cada dia.

Mariana Mortágua dedica-se, quando vai a caminho do próximo ponto de agenda, a preparar as próximas intervenções, até porque gosta de ter tudo escrito. O Observador já viu discursos da líder impressos e muito pouco rabiscados, o que se explica por a própria se dedicar a acabá-los até à última da hora, imprimindo-os depois ainda dentro do carro.

Nesta campanha, tem-se organizado de forma a dedicar cada discurso a um tema diferente: ora fala da agricultura intensiva, se está no Alentejo; ora se vira para a organização das cidades e do clima, como fez em Coimbra; falou do problema dos baixos salários em Santa Maria da Feira e da Saúde em Leiria. Todos servem para explicar qual é a alternativa que o Bloco apresenta, sendo que por vezes aproveita para deixar desafios concretos a Pedro Nuno Santos. Chega mesmo a citar o líder do PS: por duas vezes (sobre a exploração de lítio na Serra da Argemela e os projetos PIN, como o data center de Sines) lembrou que, no congresso do PS, Pedro Nuno Santos defendeu que “às vezes é preciso dizer que não” — sobre os apoios à economia — e pediu-lhe que faça o mesmo agora. Na reta final também não podem faltar os apelos ao voto, em que vai defendendo que um voto na direita significará um “retrocesso” e no PS uma espécie de estagnação.

— Hoje contou com a presença da Catarina Martins. Esteve muitas vezes ao lado dela quando ela era a coordenadora. É estranho estar nessa posição agora? Pediu-lhe algum conselho?

— Não é nada estranho. É a melhor imagem que podemos dar do Bloco, um partido em que todas as vozes se somam. Conto com a Catarina em todos os dias desta campanha, e contarei sempre, e isso é a maravilha deste projeto político. Em que estamos todos, os que estiveram antes, que ainda estão, os que estarão amanhã.

— E vai-lhe pedindo alguma ajuda ou conselho?

— Claro que vou. Seria parvo dispensar esses conselhos e quero aliás que ela esteja ao meu lado nestes últimos dias de campanha, porque é uma força inigualável nestes momentos.

— Mas consegue dar-nos algum exemplo de algo útil que Catarina Martins lhe tenha dito?

— Disse-me para descansar. E para dormir. Porque isso era o mais essencial. Estamos juntas e vamos discutindo a política do dia a dia, as intervenções, e especialmente nesta fase final é muito bom poder contar com a Catarina, e também com a Marisa, e tanta gente que se vai juntando. Tivemos Luís Fazenda ontem num comício, vamos contar com Francisco Louçã, já tivemos o Fernando Rosas. O Bloco é assim mesmo: muita gente que se junta.

Nos últimos dias, Catarina Martins andou mesmo com a caravana do Bloco, estando muito literalmente ao lado de Mariana Mortágua — e, segundo a sua sucessora aqui revela, até lhe vai dando alguns conselhos. O que vai no sentido de descansar e dormir não será fácil, apesar de o Bloco não ter uma das agendas mais frenéticas da campanha. Mas também falam sobre o conteúdo das intervenções, e há muito quem se lembre de Catarina Martins quando fala com Mariana Mortágua na rua. Numa das arruadas, Mortágua puxou Catarina para a frente, para a apresentar a uma senhora que perguntava pela antiga coordenadora, para defender que no Bloco “é sempre a somar”. É esta a ideia de união que o partido quer deixar, incluindo para isso os líderes anteriores, assim como todos os fundadores vivos, na campanha. Na arruada de Lisboa até o crítico mais visível das últimas direções, Pedro Soares, se juntou. Os tempos estão difíceis para a esquerda e não há ninguém que ganhe com divisões e com desfazer esta ideia de frente unida — pelo menos até serem conhecidos os resultados eleitorais, no domingo.

— Sei que já fez muitas campanhas antes, mas esta é a primeira como coordenadora. Houve alguma coisa que a surpreendesse agora mais na linha da frente?

— Já fiz algumas campanhas, embora num papel diferente. Há uma coisa que nunca deixa de me surpreender, por mais estranha que pareça, estava hoje a comentar isso no fim do comício. Sendo expectável que acumulemos cansaço ao longo da campanha, sinto que está a acontecer o contrário. Ou seja, à medida que se aproxima o final do dia e da campanha, sinto que saio com mais força e energia dos comícios. A prova disso é que me vou deixando ficar, vocês são testemunhas disso, até mais tarde…

— Agora também tira muitas selfies.

— Sim, mas quero e faço questão de o fazer. Falar com as pessoas que vieram, dar um abraço. Essa energia faz-me sair muito mais entusiasmada e menos cansaço do que pensei que fosse possível, apesar destes horários loucos.

Esta é a primeira campanha de Mariana Mortágua como líder, apesar de ser uma figura com muita vida partidária e parlamentar, além de bem conhecida do público, há cerca de dez anos. Ainda assim, o trabalho como coordenadora é diferente e precisou de pôr mãos à obra, passando a percorrer arruadas e feiras com mais à vontade e fazendo mais conversa. As selfies também são uma constante, e por vezes é a própria Mortágua que se oferece para tirá-las ou que pergunta se as pessoas que encontra não estão interessadas numa fotografia. Catarina Martins era menos pró-ativa, mas bem recebida em feiras e semelhantes. Mortágua segue-lhe os passos.

— Tem falado muito nesta reta final de as pessoas não poderem cair no erro de 2022, de se deixarem levar por sondagens, apelos ao voto útil… Continuamos a ver muitas sondagens e indicadores semelhantes. Não está com medo de que esse efeito se repita?

— Não, acho que as pessoas que assistiram ao que se passou em 2022 vão votar em quem acreditam. No passado, sempre que as pessoas votaram por convicção, sem medo, as melhores coisas aconteceram. Quem quer mesmo baixar os preços das casas, resolver os problemas do SNS, subir os salários, combater a precariedade, é aqui que tem o seu voto.

— Não vai haver nenhum fator que medo às pessoas, medo de não concentrarem o seu voto no PS?

— O passado mostrou que o que conta são as maiorias e convicções. O voto por medo trouxe instabilidade e falta de soluções. O melhor voto que podemos fazer pelo país é o das convicções e esperança, é com esse que conto.

— Foi fazendo vários apelos ao PS para fazer acordos à esquerda, e deixando desafios concretos ao PS. Nunca teve assim um telefonema rápido com Pedro Nuno Santos, para acertar nada?

— Não, não tivemos.

— Como nós estamos a ter…

— Não, esse é um privilégio que eu reservo para o Observador a esta hora.

— Portanto com Pedro Nuno Santos só depois das eleições, se houver condições para isso.

— Vai haver com certeza, e o voto no BE é essencial para termos força para todo este programa.

— Vou deixá-la recuperar energia para fazer esses apelos ao voto amanhã, não a chateio mais a esta hora. Obrigada, Mariana Mortágua.

— Obrigada, boa noite.

Este é o maior perigo para o Bloco de Esquerda, e aquele que a líder mais tenta contrariar nesta reta final, aproveitando a conversa com o Observador para tentar mais uma vez desmontar os benefícios do voto útil no PS e tentando a cada momento agitar os potenciais arrependimentos do eleitorado de esquerda que contribuiu para a maioria absoluta do PS nas últimas eleições.

Na comitiva do Bloco, aposta-se tudo em desviar os indecisos de última hora, assim como na ideia de que a possibilidade de uma geringonça no horizonte pode libertar as pessoas para votarem por “convicção”. Apesar de se saber que têm uma boa relação, Mortágua garante que não anda a acertar conversas com Pedro Nuno Santos, ainda que nalguns pontos os dois tenham um discurso extremamente parecido, em particular no ataque à direita. Mas sobretudo nestes dias finais convém frisar dois pontos: por um lado, a tal hipótese real, diz o BE, de haver uma maioria de esquerda, para que todo o bloco da esquerda alimente uma dinâmica de vitória e de mobilização; por outro, as diferenças para o PS, para evitar que os bloquistas sejam engolidos pelo voto útil. No domingo se verá se foi eficaz.

Paulo Raimundo, uma campanha sem telemóvel e o filho que visita arruadas sem o pai saber

[Ouça aqui a última chamada do dia com o líder do CDU, Paulo Raimundo:]

Segunda-feira, dia 4 de março. O dia de Paulo Raimundo começa em Santo Tirso, à porta de um hospital público que os comunistas querem forçar o Governo a substituir por um novo. Seguiu depois para a antiga refinaria de Matosinhos, para deixar críticas às opções económicas do Governo e até para referir “unicórnios”. Depois da hora do almoço teve uma arruada em Matosinhos que acabou debaixo de uma forte chuvada. E ainda foi depois para Coimbra, para um comício ao qual se juntou Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof. Foram 163km e um dia que começou às 11h da manhã e apenas acabou à meia-noite. Depois de tudo isso, ainda falou com o Observador, minutos depois do fim do comício em Coimbra.

– Estou Paulo Raimundo? É o João Gama do Observador.

– Viva, viva, como está? E parabéns mais uma vez.

– Obrigado. Queria começar por-lhe perguntar: Sei que ainda está em viagem e que ainda não chegou a casa.

– Ainda não, ainda não, ainda estamos em viagem.

– O comício acabou há minutos, vai dormir em Coimbra?

– Não, não, vou dormir a casa, amanhã vamos para sul.

– Tem feito um esforço para dormir em casa, Paulo?

– Sempre que é possível sim, nem sempre é possível. Mas sempre que é possível procuro ir a casa sim.

– Aproveita e mata saudades dos filhos?

– Sim, sim, sim. Faço uma sopa e lavo uma roupa (ri-se)

– Quantos anos têm os seus filhos?

– Tenho um com 17, uma filha com 12 e uma com quatro. Têm personalidades diferentes, com reações muito diferentes, naturalmente.

– Como lidam com ver o pai nas televisões, e até ouvi-lo na rádio, mais do que vê-lo em casa?

– Eles lidam como eu lidaria, certamente. Que é com a ideia de ter orgulho em ver o pai na televisão e ouvir o pai na rádio, mas há uma altura em que se diz: já chega disto, não é. Vem lá mas é para casa, brincar connosco que é aqui que fazes falta. Mas também está quase, eles compreendem. Uns mais e outros menos, as idades também são diferentes. Mas acho que estão contentes por aqui andarmos a lutar por um futuro que também é para eles.

– Claro. Nós hoje tivemos um dia de campanha muito intenso, começamos de manhã em Santo Tirso, estivemos em Matosinhos, acabamos em Coimbra. São muitas horas a andar de um lado para o outro, o cansaço já pesa?

– Confesso-lhe que não.

– Corre por gosto?

– Sim, é um bocado isso. E acompanhou o dia todo, sabe como é que foi o nosso dia, tratar do Serviço Nacional de Saúde de manhã, a meio da tarde as questões de produção nacional, uma grande receção em Matosinhos, um grande comício em Coimbra e quando estamos um bocado mais para baixo, isso também nos dá uma nova adrenalina, esta força, esta confiança. É muito importante, dá-nos forças para voltar outra vez à estrada.

É uma estreia para Paulo Raimundo, não em campanhas eleitorais. Tem insistido sempre que fez muitas, mas a estreia numa campanha em que é o protagonista. É a primeira campanha eleitoral de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP.

A campanha da CDU apostou forte na rua. Todos os dias de campanha tiveram pelo menos um “contacto com trabalhadores”, um “desfile” ou um “contacto com moradores”. São três sinónimos para uma mensagem que Paulo Raimundo tentou passar durante os 15 dias de campanha eleitoral. O PCP (e a CDU) estão na rua, todos os dias, para fazerem política focada “nos problemas das pessoas“. Paulo Raimundo tem sublinhado essa questão sempre que é questionado pelos jornalistas sobre algum tema quente da atualidade. Desvia e recentra o tema nas bandeiras da CDU e muitas vezes admite: “Sei que já estão fartos de me ouvir…”

– Deixe-me fazer uma provocação, Paulo. Tem tido algumas noites mal passadas por causa dos últimos resultados do Benfica. Sabemos que não tem conseguido ver os jogos durante os comícios à noite…

– (Ri-se) Olhe, não se pode dizer que as ultimas semanas tenham sido as melhores. Mas olhe, confesso que, para felicidade minha não tive ocasião de ver os desaires. E depois como eu só soube durante 90 minutos, como tive a felicidade de não poder ver, acabei por não sofrer.

– Nunca cedeu à tentação de pedir para porem um ecrã meio escondido nos comícios?

– Não, não, não. Aliás, não só isso como nunca levo telefone sequer para os comícios ou para as iniciativas. Não tenho nenhuma possibilidade. A não ser aqueles camaradas e amigos de clubes adversários que fazem questão de ir anunciando como é que está, geralmente quando o Benfica está a perder. Mas é como lhe digo. Não tive oportunidade de ver nenhum jogo e como só sofro vendo durante 90 minutos, olhe, soube depois e pronto. Amanhã há mais.

Paulo Raimundo é um adepto confesso do Benfica. Confessou já numa entrevista à CNN Portugal que o “Benfica” é a sua palavra preferida. Os jogos em causa não correram bem à equipa do secretário-geral do PCP. Quando o Benfica foi goleado pelo Porto, no domingo, dia três de março (apenas um dia antes desta entrevista), Paulo Raimundo tinha acabado de fechar a maior arruada da sua campanha, no Rossio em Lisboa. Na quinta-feira, dia 29 de fevereiro, o Benfica perdia por 2-1 com o Sporting (num jogo a contar para a Taça de Portugal), o líder comunista estava em pleno comício da CDU, em Sacavém.

– Não leva telemóvel para os comícios ou para as arruadas?

– Não, não, não. Muito raramente talvez.

– Porquê?

– Porque, olhe, por uma questão de… não preciso… imagino-me a falar com as pessoas… olhe, vou mais tranquilo. A não ser que haja, imagine, por esta ou por aquela razão que esteja à espera de um ou outro telefonema. Mas é muito raro, muito raro levar comigo o telefone.

– Engraçado, podia até ter o telefone no bolso para receber uma notificação de um jornal qualquer até para ter o comentário mais rápido do dia… mas isso sabemos que não tem sido uma das tónicas.

– Não, não, não. Até porque os senhores (jornalistas) também me alertam. Cada vez que me fazem uma pergunta estão-me a alertar sobre o que é que está aí a rebentar na bolha. É um hábito que fui criando não levar. A não ser, como lhe disse, que haja qualquer coisa que esteja à espera. Tirando essas excecionalidades, nunca. Para comícios nunca, para um ou outro almoço sim, mas para comícios não tenho memória sequer de levar e aquilo atrapalha-me os bolsos, não sei onde é que hei de guardar. E assim vou descansado.

– Nós temos feito muitas horas de estrada. O Paulo Raimundo não tem ido a conduzir, o que faz para passar o tempo? Neste momento dá uma entrevista, mas nos outros?

– Neste momento dou uma entrevista, mas geralmente o tempo, olhe, é para preparar as coisas para o dia ou para o momento seguinte. Apontamentos, notas, rabiscar uma ou outra intervenção, uma outra ideia para uma intervenção…

– Não aproveita para fazer uma sesta, numa viagem mais tarde?

– Não, não. Isso não. Tenho dificuldades em dormir no carro e portanto não me safo com essa, não me safo com essa.

– E já está a pensar naquela reflexão horizontal de que falou no debate das rádios, no dia da reflexão?

– Essa é muito importante! Mas estou receoso de estar a criar uma expectativa que depois não se vai confirmar. Porque tenho um despertador natural lá em casa, que às seis da manhã decide pôr a casa toda em alvoroço. É a minha filha mais pequena, que tem quatro anos. E portanto, mesmo essa expectativa que estou a criar para sábado, se calhar não se vai confirmar. Mas pronto, vou arriscar. Vou arriscar.

– Nunca pensou em fazer como já vimos vários outros políticos fazer e trazer a sua mulher e filhos à campanha. Podia ser uma forma para ganhar votos.

– Não, acho que não, acho que não. Para já, há questões de privacidade e de imagem deles e tal que não se justifique isso. E por outra, a minha mulher também tem o seu trabalho, tem as suas coisas para fazer. Vamos certamente cruzarmo-nos nos próximos dias, mas isso nem sequer me passou pela cabeça. Também lhe digo, se por esta ou por aquela razão e se for possível compatilibizar é uma forma de ver os meus filhos que é também muito importante para mim. Olhe, ainda por cruzei-me no Rossio cruzei-me com o meu filho. Foi uma grande alegria.

– Ah, foi?

– Foi, foi muito bom tê-lo visto lá. Foi uma surpresa. E ainda bem, fiquei contente.

A arruada da Praça do Município até ao Rossio foi a ação de campanha mais participada da CDU. O número de militantes e simpatizantes comunistas que saíam às ruas ultrapassava o milhar e ainda em plena arruada, Paulo Raimundo assegurou que ações como aquela mostram que a CDU está bem e recomenda-se. “Uma coisa deste tipo faz quem está a morrer? Não. Só faz coisas deste tipo quem está com vida e com as ganas todas“.

– Paulo e por falar do comício e da arruada no Rossio, todos os comícios da CDU têm um momento cultural, aqui em Coimbra foi igual. Ouvimos já de tudo um pouco, até ouvimos o Paulo a participar um bocadinho de voz tímida numa moda de cante alentejano. Há algum talento que gostava de vir a partilhar, talvez até ao fim da campanha ou numa campanha que venha?

– (Ri-se). Não, nenhum em particular. Eu confesso que tenho um gosto particular pelo cante alentejano. Tem uma vantagem muito grande, para já é muito bonito naturalmente, e depois porque chegamos ali, abraçamo-nos uns aos outros e os que cantam bem cantam bem, os que cantam mal cantam mais baixinho e aquilo no fim bate tudo certo. E eu geralmente canto mais baixinho, mas aquilo dá tudo certo. E é muito bom. Olhe, nunca se sabe se não voltará a haver uma oportunidade de voltar a isso até ao final da campanha, sinceramente não sei. Mas se sim, terei muito gosto.

Dia 1 de março, dia de campanha dedicada ao Alentejo levou Paulo Raimundo a distribuir panfletos no Parque da Indústria Aeronáutica de Évora, até a um jantar-comício em Arraiolos. Nesse mesmo jantar, depois das intervenções políticas, o secretário-geral do PCP acabou por ser chamado por um grupo de Cante Alentejano e emprestou-lhes a voz. Mas ficou na segunda fila e mal mexeu os lábios. Confessou que “não desafinava se falasse baixinho”

– Paulo Raimundo obrigado por participar na Última Chamada do Observador. Vemo-nos amanhã.

– De nada, vemo-nos por aí pela estrada.

Inês Sousa Real. A visita de última hora ao Mikas antes do sprint final para eleger um grupo parlamentar

[Ouça aqui a última chamada do dia com a líder do PAN, Inês Sousa Real:]

— Olá Inês, daqui Marina do Observador.

— Desculpe a demora, mas tive ainda de vir a casa tratar do gato antes de seguir para Braga e não deu mesmo antes!

— É algo esperado de si, costuma finalizar os dias de campanha a tratar dos seus animais de estimação?

— Sim, seja porque fico em casa e a prioridade é tratar do Mikas e dar-lhe atenção e ele vem sempre reivindicar o seu espaço de atenção. Seja porque tenho de partir para um outro sítio e venho ver como é que ele está e deixar-lhe a comida e dar-lhe algum mimo e companhia e depois, sim, seguir viagem.

— Teve um dia preenchido. De manhã esteve no Jamor, à tarde no Hospital Pulido Valente e à tarde seguiu para Santiago de Cacém. É o ‘sprint’ final para conseguir um grupo parlamentar?

— Mais do que o ‘sprint’ final é importante o contacto com a população. Alterámos a agenda para participar na manifestação que reivindica a abertura da Lagoa de Santo André ao mar para a preservação de uma reserva natural única no nosso país e uma enorme relevância em termos de biodiversidade. Apesar de estarmos em campanha, não despimos aquela que é a nossa responsabilidade. Eu enquanto deputada à Assembleia da República e representante do partido ambientalista português para estar ao lado das populações sempre que for necessário, mesmo que implique acrescentar aqui alguns quilómetros à rodagem da viagem.

— Está agora a fazer a viagem de carro. Não teme ser a candidata do “pisca-pisca”, por não recusar acordos à direita e acordos à esquerda?

— (Risos) Nós defraudamos o mote da música, em que olham para a direita e olham para a esquerda, o PAN olha para a frente e para o centro. Somos um partido que representa causas e temos conseguido priorizar as preocupações sociais, com os direitos humanos e com a proteção ambiental e animal. Temos feito a diferença na Assembleia da República, ao sermos o partido que com apenas uma deputada mais propostas fez aprovar, e temos a certeza que na próxima legislatura com um grupo parlamentar vamos ter ainda mais força para avançar as nossas causas. As pessoas que nos acompanham durante esta campanha não querem saber se as suas preocupações ou as dificuldades que vivem no dia-a-dia são resolvidas por alguém que tem um pensamento subjacente à esquerda ou à direita. Querem é ver o país a andar e a melhorar de forma sustentável e responsável quer social quer ambientalmente.

Na Madeira, o PAN serviu de bengala a segurar a Aliança Democrática insular. No Continente, segundo Inês Sousa Real, a probabilidade de se unir à versão reinventada da coligação histórica está minada pelos costumes “retrógados” do CDS, pelo “machismo” do PPM e pelo gosto das touradas que une todos. Há divisão de fundo nos princípios do partido que lidera e estas forças, a porta-voz do PAN tem-no repetido ao longo da campanha, mesmo que não nege de forma absoluta um entendimento à direita. Apesar de tudo a ideologia política não prende o partido das causas.

— Perante o comunicado que foi lançado por dois eleitos do PAN por Faro, recebeu chamadas da distrital de Faro para falar destas desfiliações?

— O PAN está unido e está coeso naquela que é a sua perspetiva de futuro, mas também daquela que é a perspetiva interna do partido. Não somos responsáveis por quem decide renunciar às causas que o partido representa e desvincular-se do mesmo. Não estamos divididos. Esta direção política da comissão distrital de Faro ganhou estas últimas eleições e estamos mais do que mandatados para fazer o nosso trabalho e o nosso objetivo é o ato eleitoral e não aquelas pessoas que de forma oportunista vieram, agora, anunciar a sua renúncia e uma saída para prejudicar o partido. Já vimos isso no passado e em outras forças políticas e sabemos que infelizmente em democracia estas coisas podem acontecer.

— Mas já anteviam que isto pudesse acontecer?

— Sabíamos que estas pessoas faziam parte de uma corrente interna e que estavam ligados ao ex porta-voz. De alguma forma já eram pessoas que não participavam nem contribuíam do ponto de vista interno daquela que era a sua atividade política, mas não queremos alimentar neste momento questões internas. O partido está muito focado, porque o PAN faz muita falta em democracia e o pior que nos podia acontecer era perdermos em questões internas quando temos um papel político tão relevante a cumprir, porque se não for o PAN a levar todos os dias à Assembleia da República causas como a da defesa dos animais que neste momento continuam a estar desprotegidos em relação aos maus tratos que lhes são infligidos, ao seu abandono, ou até a atividades cruéis como as touradas, ou até mesmo em matéria de igualdade, como as questões da igualdade de género.

As desfiliações em plena campanha eleitoral foram classificadas por Inês Sousa Real como “oportunistas”. Chegam de onde já se esperavam, da corrente interna a favor de André Silva, um fantasma que ainda paira sob a liderança da atual porta-voz do PAN. No dia seguinte à notícia do abandono destes dois membros da distrital de Faro, os ânimos dentro da comitiva da campanha eleitoral esfriaram, com a pressão da situação a sentir-se entre os militantes. A porta-voz do partido tendeu sempre a desvalorizar o episódio, reforçando o foco nas causas que são a génese do PAN e do trabalho que desenvolve na Assembleia da República.

— O PAN tem-se batido pelas quotas de género, pela não discriminação ou até mesmo em relação a outros fenómenos de coesão social. Temos sido nós que temos dado voz a estas causas e sem o PAN não as temos no nosso quotidiano, ao contrário de outras forças que só se lembram destas causas em momento eleitoral. Temos consciência da responsabilidade que temos sobre nós e é esse o nosso foco e o nosso objetivo e não nos perdemos em questões que de alguma forma são questões marginais.

— Inês, muito obrigada por esta chamada.

— Até amanhã, bom descanso.

Rui Tavares trocou mensagens com o líder do PS e a coordenadora do Bloco a esclarecer o “diálogo com a direita democrática”

[Ouça aqui a última chamada do dia, que na verdade foram duas com Rui Tavares:]

— “Estou sim”

— “Estou sim, Rui. Daqui Marina do Observador. Como está? Começo por lhe perguntar como é que foi o seu dia, sei que começou o dia por Setúbal e que terminou o dia por Cacilhas, como é que correu?

— O dia foi todo dedicado à península de Setúbal, começámos em Sesimbra numa cooperativa de pescadores, estivemos na cidade de Setúbal, depois fomos para o Monte da Caparica onde estivemos num centro comunitário. Fomos para a Trafaria onde visitámos uma eco-escola e depois terminámos em Cacilhas com uma sessão pública na qual contactámos com as pessoas e em que houve discursos, inclusive do cabeça de lista do Livre por Setúbal, Paulo Muacho, que queremos eleger para a Assembleia da República no próximo dia 10.

— E nestes dias ocupados de campanha, com quem é que costuma falar no final do dia? Com quem é que costuma ter a última chamada?

— A minha última chamada, quando tenho oportunidade de voltar a casa, é ao vivo e estava agora a ter uma conversa com a minha mulher sobre alguns dos encontros do dia. Em particular, ficou-me gravado na memória um sítio em que estivemos no Monte de Caparica, um espaço com pouquíssimas condições de trabalho, onde com o apoio do Estado e da Câmara Municipal se desenvolvem inúmeros projetos de RSI, de acompanhamento contra a violência doméstica, onde as pessoas mais idosas podem ir tratar de burocracias online e onde imigrantes podem ir entender documentos ou traduzi-los. São dezenas de pessoas que trabalham ali e que fazem um trabalho espetacular em condições de trabalho que são péssimas. Mesmo em bairros sociais, o centro comunitário deve ser um sítio apetecível em que as pessoas queiram ir. Eu acho que aquele centro seria mais difícil de se estar, com o frio, do que algumas das casas daquele bairro.

O Livre foi criado para a convergência à esquerda, mas não deixa de ser um partido de causas. A campanha eleitoral foi reflexo disso, com Rui Tavares e a sua comitiva a colecionarem os “queijinhos” das principais bandeiras que acenam ao eleitorado. A aposta na visita de centros sociais e de integração e a defesa de propostas como a do Rendimento Básico incondicional reflete-se nas ações em bairros sociais e em locais, onde contra tudo e todos, se tenta fazer o melhor pela inclusão e integração de pessoas e medidas improváveis — como a famosa semana de quatro dias numa creche em Lisboa.

— E era isso que estava a digerir enquanto conversava aqui em casa. Temos pessoas que fazem o seu trabalho e que fazem a diferença todos os dias, mas que não têm as condições para fazer uma efetiva luta contra a pobreza. Quando lhes perguntei como as condições podiam ser melhoradas, não pensaram logo em si e num edifício melhor, em mais investimento público ou até na remuneração. A resposta que me deram foi que queriam diminuir a burocracia que têm de tratar devido à desconfiança para com as pessoas mais pobres, que com o populismo dos últimos anos só aumentou. Ao mesmo tempo que milhões às vezes são gastos sem fiscalização nenhuma, para os pobres qualquer RSI ou projeto de financiamento para uma micro-empresa tem muita papelada, muita fiscalização e desconfiança.

— À margem dessa visita disse que está convicto numa vitória à esquerda, tem falado com Pedro Nuno Santos ao final do dia sobre esta vitória?

— Não tenho tido ocasião de falar com nenhuma outra liderança política, tenho é tido uma ou outra ocasião em que se trocam mensagens, até para entender declarações que foram feitas, ou se notícias que vêm a público são de fiar ou não. Já houve ocasiões em que houve trocas de mensagens com Pedro Nuno Santos e com outros líderes também da esquerda.

—Aconteceu também a semana passada, com o mal entendido do acordo à direita, que depois veio desmentir?

— Sem entrar em detalhes, devo dizer que esse tipo de trocas de informações são úteis para que toda a gente na campanha.

— Ou seja, esclareceu a Pedro Nuno Santos e também a Mariana Mortágua que o criticou diretamente que não está disponível para um acordo à direita e que a solução é à esquerda?-— Isso nem sequer seria preciso esclarecer, porque quem conhece o que tem sido a trajetória do Livre desde há muitos anos estranharia que um dia de repente a mensagem fosse diferente. O Livre é parte da solução com uma maioria à esquerda pela qual lutamos, se houver uma maioria à direita é parte da oposição — de diálogo, mas forte, honesta e vigorosa e que para melhorar a democracia dialogamos com todos os democratas.

(…)

A polémica do “diálogo com a direita democrática” mereceu esclarecimentos entre aquela que quer ser a maioria de esquerda. Rui Tavares, que sempre disse que faria parte da oposição no caso de uma maioria de direita se formar após 10 de março, acabou por ter de esclarecer o líder do PS e a coordenadora do Bloco de Esquerda durante a campanha após a extrapolação mediática de declarações tantas vezes repetidas pelo porta-voz do Livre.

Pedro Nuno Santos até se escusou de comentar a afirmação, mas Mariana Mortágua foi célere em utilizá-la como arma de arremesso contra o partido que lhe estará a roubar votos em Lisboa e Porto entre os mais jovens. Criticou duramente o alinhamento de prioridades de Rui Tavares, que considerou fora do lugar. “Uma esquerda forte” para derrotar a direita é a prioridade, defendeu.

— Enviou-nos a sua playlist, respondendo com 25 músicas, mais 15 do que as 10 que pedimos. É um homem da cultura e sabemos que já teve um acordo com o PS, quando foram coligados às autárquicas e nessa altura foi-lhe prometida a vereação da Cultura. Pode haver uma solução idêntica num Governo de maioria à esquerda?

— Nas eleições autárquicas o Livre defendeu que houvesse uma convergência à esquerda pré-eleitoral, para não acontecer o que acabou por acontecer. Temos uma câmara municipal na qual o presidente não tem a maioria da vereação — tem sete vereadores e a esquerda tem dez — e com a lei autárquica que temos [a coligação] não teve a presidência e logo não tem pelouro. Todos os vereadores de esquerda estão na oposição e no quadro desse acordo o Livre ficaria com a responsabilidade desse pelouro. Nas legislativas é tudo diferente, a lei eleitoral é outra, os acordos são pós-eleitorais e defendemos neste caso que deve haver clareza em relação aos parceiros de aliança ou de negociação antes das eleições para que os eleitores não vão ao engano. O Livre é claro e um voto em nós é numa maioria de progresso e de ecologia e os temas que são mais importantes para nós e pelos quais temos trabalho feito são os da ecologia, da Europa, tecnologia e ensino superior, do Trabalho e da Segurança Social.

— Rui, obrigada por esta última chamada, amanhã vai estar por Lisboa?

— É verdade, amanhã é por Lisboa.

Rui Tavares atendeu a última chamada do Observador no dia 4 e 5 de março. O dia 5, terça-feira, ficou marcado pela conquista de um público diferente daquele que é o típico do captado pelo Livre. A participar num programa da manhã, com audiência sénior, falou sobre a infância e juventude na Arrifana, local onde se refugiava de Lisboa sempre que podia.

— Estou sim, Rui. Daqui Marina do Observador. Já está em casa? Já terminou o dia de campanha?

— Boa noite, Marina. Já terminei o dia, sim.

— Hoje esteve de manhã pela televisão. Falou sobre a sua vida pessoal, a sua família e vi também que a sua mãe apareceu e reparei que ela até referiu a questão de que falámos ontem de gostar de o ver como ministro da Cultura, que achei engraçado. E aproveito esta deixa para lhe pedir um esclarecimento. Num debate, a 8 de fevereiro, mencionou que costumava falar com a sua mãe sobre a renda. Com esse dia a chegar novamente, quer esclarecer ao que se referia nessa altura?

— Na altura havia a polémica em torno da questão de pessoas mais velhas e de estarem ou não protegidas com a renda e queria dizer, com a menção que fiz, que não se tratava apenas de conhecer os detalhes da lei e a partir de que idade é que as pessoas estão mais protegidas ou quanto é que podem ter de aumento de acordo com a inflação ou da lei da subida das rendas que é mais a questão que referia. As pessoas preocupam-se com a sua renda e a sua casa porque é um fator de segurança na velhice. Todos os meses, a minha mãe começa sempre a perguntar-me antes de chegar ao fim do prazo da renda para ir confirmar ao extrato do banco dela se a renda já saiu.

O porta-voz do Livre dá a entender que mencionou a mãe para relativizar o afamado episódio da “avó de Mortágua” que marcou os debates televisivos, com origem no frente a frente entre a líder do Bloco e Luís Montenegro. A ideia seria confirmar que as pessoas idosas sofrem de forma generalizada com receios em relação aos procedimentos de pagamento e perspetiva de possível aumento da renda.

— Fica o esclarecimento. Tive oportunidade de acompanhar a campanha do Livre esta tarde, junto à embaixada da Rússia e percebi que foi abordado por muitos estudantes que estavam na zona e que o trataram por “professor”, que pediram fotografias e selfies. Sente que o Livre é um partido de um homem só para os eleitores?

— Claro que me conhecem mais a mim, sou o único deputado do partido e as outras pessoas vão conhecer na próxima legislatura, de qualquer maneira é muito bom ver como agora chegamos a muito mais gente e que os jovens têm um grau de sintonia muito grande com as ideias do partido, porque o acham mais adaptado ao seu tempo. Mas tenho encontrado pessoas de várias gerações que gostam da maneira como o Livre está no espaço público, o programa da manhã que tem um público de mais idade, também aí falámos de algumas coisas essenciais, como a solidariedade e entreajuda e combater o discurso de ódio que tem estado a ser propagado na política. É um discurso que tem ganhado terreno, mas que tenho a sensação que não tem o antídoto mais eficaz, que não é entrar na armadilha da discussão dos temas para os quais a extrema-direita nos quer atrair. É falar às pessoas de outros valores e pilares da nossa existência coletiva e coisas que às vezes nos esquecemos, mas das quais devemos ter orgulho, como superámos a pandemia em conjunto, por exemplo.

(…)

— Ceder ao desespero e à divisão é uma má ideia, não resolve nenhum problema, nem sequer aqueles que os populistas dizem que querem resolver, como o combate à corrupção, pelo contrário, torna tudo muito mais complicado de resolver.

— Rui, muito obrigada por esta conversa e última chamada do dia. Desejo-lhe um bom descanso.

–Para si também!