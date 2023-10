Uma “deselegância”, um “recadinho” inconsequente, um “gesto confrangedor” e “imprudente” que lhe pode vir a custar muito. A forma como Luís Montenegro procurou exorcizar o fantasma de Pedro Passos Coelho, enclausurando-o nos gabinetes da universidade (“o meio académico português não está a tirar partido do potencial que ele tem nessa área”), gelou alguns destacados dirigentes do partido, que viram nessa frase uma perfeitamente dispensável declaração de guerra, e irritou — e de que maneira — os homens mais próximos do antigo primeiro-ministro. A tentativa de matar o pai político, não sendo uma absoluta novidade na liderança de Montenegro, tornou definitiva a fratura no PSD. Não há ponto de retorno: se o partido falhar nas próximas europeias, vão ser exigidas cabeças.

Pedro Passos Coelho não terá gostado nada do que ouviu, mas manter-se-á em silêncio — não dará essa importância ao líder do PSD. Entre os homens que rodeiam Montenegro, e mesmo reconhecendo que o contexto poderia permitir retirar uma leitura mais cínica daquela frase, jura-se a pés juntos que não houve qualquer intenção de atingir ou menorizar Passos. Pelo contrário: foi um gesto “absolutamente genuíno” de respeito pelo antigo primeiro-ministro e não deve ser interpretado de outra forma. Há quem recorde, aliás, que esta não foi sequer a primeira vez que Montenegro falou nas vantagens para o país do percurso académico de Passos, o que é efetivamente verdade.

Mesmo antigos ministros do passismo, que preferem manter o anonimato, relativizam o momento. “Perante uma pergunta dessas que poderia Montenegro responder que não gerasse especulação mediática quando esta é inerente à própria pergunta? É um interesse jornalístico que compreendo do ponto de vista mediático. Mas não podem ao mesmo tempo presumir e querer que Luís Montenegro acabe com essa especulação”, anota um antigo governante. No entanto, esta tese mais benevolente não convence todos no partido.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.