Montepio. "Listas A e D são continuidade de Tomás Correia", afirma Pedro Corte Real, candidato pela lista B às eleições na mutualista

Lista D terá comprado centenas de jornais e enviou para os balcões do banco

Sobre a lista D, a vossa lista – a B – acusou-a de “violação de regras eleitorais e institucionais” neste processo eleitoral…

Sim, foi-nos comunicado na quinta-feira à tarde que tinham sido adquiridos 300 jornais – foi o número que nos indicaram – que tinham uma entrevista ao candidato Pedro Alves [presidente da Montepio Crédito, numa entrevista dada ao Jornal Económico]. Imaginamos que terá sido a lista D que adquiriu esses jornais, que foram distribuídos por vários balcões do banco. Várias pessoas telefonaram-nos a dizer que tinham recebido o jornal, endereçado ao diretor de agência. É uma violação total das regras porque nenhuma outra lista – além da lista de Virgílio Lima – ninguém tem acesso a estas pessoas. Nós não temos, nem a lista C.

O que defendem que deve acontecer, perante essa acusação?

Devia ser promovida uma sanção imediata ou uma chamada de atenção veemente e que fosse pública a uma atitude que é totalmente inaceitável. Estas situações não dignificam minimamente nem quem as comete, numa instituição que foi criada por homens e mulheres livres, é uma violação total da democraticidade que esperamos numas eleições com esta importância. São eleições que podem envolver mais de 450 mil pessoas que podem votar, entre os cerca de 600 mil associados. É mais de 4% da população portuguesa…

Esperam, dizia, uma atitude por parte da comissão eleitoral…

Sim, mas a respeito da comissão eleitoral também vale a pena salientar que, embora de acordo com os pareceres jurídicos não seja ilegal, é sempre um pouco estranho quando o presidente da comissão eleitoral é, também, um candidato a presidir os órgãos sociais da instituição – o Padre Vítor Melícias, que é cabeça de lista à Assembleia de Representantes pela lista A.

Quem é o vosso principal adversário nestas eleições, a lista A, a C ou a D?

Eu diria que o nosso adversário é a falta de ação por parte dos associados. Os associados também têm uma quota de responsabilidade, temos sido nós a eleger estas administrações catastróficas, por falta de ação do nosso lado. Nestas eleições vai ser possível votar eletronicamente, usando um telemóvel ou um computador – lanço um repto a todos os associados de que é preciso salvar o Montepio, reconstruir o Montepio.

Investidor no capital do Banco Montepio tem de ter “visão de longo prazo”

Disse na apresentação da candidatura que o Montepio precisa de ajuda e não pode ser exposto a uma “solução de mercado”. O que é que isso significa?

Solução de mercado seria o banco ser absorvido por outro banco ou as seguradoras compradas por outras empresas que estão no mercado. Isso seria desastroso, em particular o banco, que é uma instituição que quando nasceu tinha como objetivo ajudar os associados a aceder a produtos bancários que naquela altura eram produtos que não eram tão vulgares. Mas o que acabou por acontecer é que o banco foi utilizado como instrumento para iniciar um projeto que não tem nada a ver com o mutualismo, um projeto de internacionalização que nunca foi explicado aos associados.

O que é, na vossa conceção, outra coisa que não uma “solução de mercado”?

O que não era uma solução de mercado seria que as entidades que estão envolvidas neste processo – estamos a falar de um conjunto grande de entidades, desde logo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – se sentarem com uma nova administração, perceberem que é uma administração credível, competente, que nada tem a ver com as anteriores e que tem condições para recuperar a instituição e, se necessário for, encontrar parceiros dentro ou fora da economia social que estejam alinhados com os princípios do mutualismo e devolver o banco ao mutualismo.

Mas, na prática, o que é que seria feito?

Temos de perceber, junto da atual administração, porque é que o banco compara tão mal com todos os outros bancos. O conselho de administração tem feito um esforço para limpar todos aqueles créditos que estão a causar todos estes maus resultados. Conseguiram equilibrar os rácios de capital, o banco é um banco sólido, seguro, não há nenhum risco em relação ao banco. Mas os bancos trabalham o quê? Trabalham o dinheiro, o capital. E o banco não tem, neste momento, capital suficiente para se lançar em novos projetos que permitam começar a devolver aquilo que os associados meteram no banco. É preciso tempo para o banco começar a reverter estes 86% que são a sua importância no balanço da mutualista.