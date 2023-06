Nunca se tinha visto nada assim. Há quatro séculos sob administração portuguesa, a pacata “Cidade do Nome de Deus na China” viveu, entre 1966 e 1968, a agitação da Grande Revolução Cultural do Proletariado lançada pelo líder comunista Mao Tse-tung. Em Macau, inspirada pelos Guardas Vermelhos que faziam tremer a República Popular, uma multidão amotinada invadiu o Palácio do Governo, vandalizou arquivos e derrubou a estátua do coronel Vicente Nicolau de Mesquita, herói da única batalha portuguesa contra chineses, em 1849. Declarada a lei marcial, polícias e militares responderam com uma força bruta que fez oito mortos – todos chineses, na maioria jovens; feridos, foram mais de duzentos. Os ânimos não acalmaram. Pelo contrário.

Debaixo de crescente pressão, o governador de Macau, o brigadeiro José Nobre de Carvalho, haveria de acatar a imposição de um pedido de desculpas público, assumindo todas as responsabilidades pelo que o “Diário do Povo”, jornal oficial do Partido Comunista da China, classificara de “sangrento incidente fascista”. Os maoistas rejubilaram, mas, no seu plano, ainda havia um alvo a abater: a Igreja.

Seguiram-se longos meses de ataques contra a doutrina católica, o clero, templos, monumentos, escolas e edifícios da assistência social. Nada escapava à fúria “vermelha”, que apenas esbarrou na determinação férrea do bispo de Macau. A intransigência teve custos que Paulo José Tavares talvez não tivesse antecipado, incluindo dissabores com o próprio governador português, que defendeu a cedência da Igreja e o afastamento do prelado. Em fevereiro de 1968, todavia, a diocese mais antiga do Extremo-Oriente declarava vitória: “A primeira confrontação da Igreja Católica com o Comunismo Chinês, em Macau, está decididamente ganha, graças a Deus, à energia e firmeza de D. Paulo José Tavares”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.