O Sargento na Cela 7 estreou-se em março deste ano e foi o primeiro dos Podcast Plus do Observador, a que se seguiram O Piratinha do Ar, em maio, e Um Espião no Kremlin, em agosto — o próximo podcast narrativo do jornal já está em fase avançada de produção.

Ao longo de seis episódios, a série desvendou a história de António Lobato, o prisioneiro de guerra português que mais tempo passou em cativeiro durante a guerra de África, mas também as dos homens que com ele se cruzaram ao longo desse período na Guiné Conacri. Mas conta também como foi montada a Mar Verde, a operação ultra secreta do Estado Novo para resgatar não apenas o sargento Lobato, mas os outros 15 militares portugueses que no final de 1970 continuavam detidos, às mãos do PAIGC, naquele país.

Ouvido quase 750 mil vezes, o podcast narrativo do Observador, que tem narração do ator Pêpê Rapazote e banda sonora original de Noiserv, foi agora adaptado a livro, pelos jornalistas Tânia Pereirinha e João Santos Duarte.

