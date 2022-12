“Haverá uma esperança em Moscovo de que as atuais dificuldades enfrentadas pelos ucranianos possam incentivá-los a insurgir-se contra o governo de Kiev. Mas isso está longe de ser uma realidade.”

Ainda na passada quarta-feira, a Rússia mostrou quão longe é capaz de ir para tentar que o povo ucraniano se renda. As forças de Moscovo dispararam um míssil contra uma maternidade em Vilniansk, na província de Zaporíjia (que está parcialmente ocupada pelas forças leais a Moscovo). No mesmo dia, lançaram ataques aéreos sobre Kiev, que atingiram, entre outros pontos, uma central elétrica. O resultado? Grande parte da capital ficou às escuras e sem água — a falta de eletricidade também afetou a vizinha Moldávia.

Para o diretor e professor do departamento de Relações Internacionais da Universidade Nacional de Odessa, porém, os ataques russos que se sucedem contra o sistema de distribuição e produção de energia e outras infraestruturas civis, como hospitais, escolas ou ferrovia, não se vão virar contra o executivo de Zelensky, ao contrário do que o Kremlin esperaria. E isso tem várias explicações.

Para já, perante as adversidades, os aliados ocidentais esforçam-se para minimizar o impacto, investindo na reconstrução das infraestruturas civis e entregando geradores para fazer frente ao frio que já chegou à Ucrânia. Também o governo ucraniano está a tentar “lidar com a crise causada pela Rússia ao atingir as infraestruturas civis da Ucrânia de melhor maneira possível”, realça ao Observador Volodymyr Dubovyk. Contudo, sublinha o docente, “sempre de forma limitada”, devido à imprevisibilidade dos ataques russos.

