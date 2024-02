Ao terceiro dia, Pedro Nuno Santos veio pedir explicações à procuradora-geral da República sobre “o clima instalado na Justiça”. Quando a situação chegou ao PSD (Madeira) e André Ventura não estava do outro lado da mesa (em debate) e também depois da alta pressão do seu próprio partido (com Ferro Rodrigues e Ana Catarina Mendes a anteciparem-se no tema). No pacote de desconfinamento do líder em matéria de Justiça veio também um repto para o PSD: alinha ou não na clarificação do poder hierárquico do Ministério Público. Luís Montenegro fechou-lhe a porta, convencido de que entrar nessa discussão agora é erro. Ambos tocam nesta questão nos seus programas, mas o entendimento pode não estar ao virar da esquina.

A questão foi levantada no frente a frente com o líder do Chega. A timidez com que falou no caso da Madeira no debate com André Ventura foi corrigida logo no dia seguinte, mas não muito mais além, com Pedro Nuno Santos a expressar apenas “preocupação” com a situação de três detidos 21 dias à espera de serem ouvidos pelo juiz de instrução. Mas esta sexta-feira, o socialista furou mesmo a barreira higiénica que impôs na Justiça e já pediu explicações a Lucília Gago “perante o clima que está instalado”. Não disse que situações concretas precisavam de esclarecimentos, mas à noite, no debate com Mariana Mortágua, mostrou-se satisfeito com o que a Procuradoria tinha dito durante o dia — falou sobre a Madeira.

Foi uma mudança radical, face ao cuidado com que a direção do PS tem tratado os casos de justiça nos últimos tempos, mesmo depois de no Congresso do PS, no início de janeiro, terem saltado algumas críticas à ação do Ministério Público e também aquela mensagem subliminar do líder de saída, António Costa, ao dizer que “podem ter derrubado o Governo, mas não derrotaram o PS” — que deu alguma soltura momentânea ao azedume socialista com o Ministério Público.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.