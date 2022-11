Não estava previsto no Orçamento, mas com a proposta do PS é garantido que será aplicado: as autarquias vão ter a possibilidade de duplicar o IMI aos donos de alojamentos locais (decisão que fica dependente da autarquia), majorar em 50% as propriedades dos fundos imobiliários e, para quem tenha casas vazias e não as coloque à disposição do mercado de arredamento, ainda pode subir mais 25%. Esta não é a única alteração que será feita ao Orçamento do Estado para 2023, mas uma coisa é certa: das 1.800 propostas de alteração, apenas as que têm a chancela do PS têm aprovação garantida. Até porque, conforme anunciou o líder parlamentar socialista, são propostas de alteração com “neutralidade orçamental”, apesar da apresentação de cerca de 50 mudanças.

Além das alterações ao IMI, o PS anunciou também esta sexta-feira que quer limitar o alargamento do prazo para reportar prejuízos fiscais, “apenas para anos em que não tenham sido atribuídos créditos tributários”. Nas empresas vai ser reforçado o incentivo à inovação.

Ainda na área da habitação, o Orçamento do Estado para o próximo ano vai contemplar, sob proposta, a isenção de imposto de selo nas renegociações dos créditos à habitação e uma taxa de IVA reduzida nas caldeiras de calor e caldeiras a pellets, que são equipamentos de aquecimento que usam biomassa para funcionar. A isenção do IVA para adubos, fertilizantes, corretivos de solo e outros produtos para alimentação de gado vai ser prolongada para 2023 (já estava em vigor neste ano) — o PS também prevê o prolongamento das medidas de mitigação do aumento dos combustíveis. Mas Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar socialista, descartou qualquer mexida de IVA nos bens alimentares (à exceção da equiparação das conservas de moluscos com as outras conservas para taxa reduzida) por entender que não era líquido que essa descida de IVA se repercutisse nos preços finais, já que, admitiu Eurico Brilhante Dias, poderia ir para a margem do retalho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.