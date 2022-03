Qual o estado da infeção por VIH em Portugal?

No que toca a diagnósticos, Portugal demonstra resultados similares à média da Europa. Em Portugal, o número de casos que foram diagnosticados com doença tardia (em que a doença apresenta evidências de uma evolução de anos) foi de 49,7%, comparado com a média da União Europeia de 50%. O número de diagnósticos de doença avançada foi de 30,9% face à média europeia de 30%.

“Isto coloca-nos a meio da tabela mas isto não são boas situações”, afirma António Diniz. “Quer os nossos dados, como os reportados em relação à União Europeia, não são bons resultados porque significam que praticamente metade das pessoas deviam ter sido diagnosticadas mais cedo do que efetivamente foram”.

As metas da ONUSIDA para 2020, vulgarmente chamadas 90-90-90, colocam como objetivo que, em 2020, 90% das pessoas infetadas estejam diagnosticadas, 90% dessas estejam em tratamento, e 90% das pessoas em tratamento se encontrem com a carga viral suprimida (em que não é transmissor do vírus). Estes valores, quando foram definidos, era o que se admitia ter para que em 2030 a meta passasse a ser 95-95-95, utilizando a mesma lógica.

No entanto, face ao alcance destes objetivos, as metas 95-95-95 passam agora a ser o objetivo para 2025, para que, então, em 2030 se possa chegar ao patamar de deixar de considerar o VIH uma ameaça para a saúde pública mundial.

Todos podemos ter comportamentos de risco

“Não é o facto de uma pessoa ser um homem que pratica sexo com outro homem que confere, só por si, um risco acrescentado para a aquisição da infeção por VIH”, explica António Diniz, referindo-se a antigos conceitos de que a infeção é prevalente em alguns grupos sociais. “Pode ter o mesmo comportamento que um heterossexual que estará em riscos de contração da infeção idênticos”.

Como explicou o médico, estes preconceitos acabam por estigmatizar determinados grupos, levando-os a afastarem-se da prestação de cuidados de saúde, do diagnóstico precoce, do seguimento correto a nível hospitalar e, inclusive, da informação necessária para que as pessoas não contraiam a infeção. “Ao estigmatizar grupos, desviamo-nos do foco, que deve ser o comportamento, e criamos as condições para que a própria infeção se perpetue dentro desse grupo”, afirma.

O conceito de grupo de risco deixou de fazer sentido, até porque o perfil da pessoa infetada por VIH mudou em vários aspetos nas últimas décadas. No final dos anos 90, a maior proporção de novos casos vinha de pessoas cujo comportamento era a utilização de drogas endovenosas. Hoje em dia, esse grupo foi reduzido a um número sem expressão, e os casos de transmissão de VIH são maioritariamente por via sexual.