A confissão é do próprio Paulo Raimundo: “Sempre fui mais de empurrar os outros para a frente do que propriamente de estar à frente, mas pronto, agora não pode ser assim”. Habituado a ser um homem de bastidores do PCP, como contou esta semana num programa da manhã, o sucessor de Jerónimo de Sousa foi atirado em tempo recorde e com pouco à vontade para a roda dos debates, “sem estar treinado” para isso, como se reconhece no partido. Ainda assim, o PCP acredita que a “progressão” do secretário-geral se começa a notar e que ainda vai a tempo de deixar mensagens políticas relevantes — nomeadamente quanto aos moldes em que poderá cooperar com uma governação do PS.

Assim que Paulo Raimundo começou a participar nos debates (já fez seis), multiplicaram-se os comentários que apontavam para uma falta de agilidade e de rapidez nas respostas, assim como para uma dificuldade de entrar no ritmo dos confrontos. E no partido admitem-se mesmo algumas fragilidades iniciais, embora apontando várias explicações, como o facto de Raimundo ter pouca experiência (o próprio disse ao Expresso: “Se perguntar, não acha que precisavam de mais tempo para afirmar publicamente o secretário-geral? Julgo que sim, é compreensível que assim fosse”). Mas a explicação, argumentam os comunistas, também estará na “autenticidade” de Raimundo por oposição aos líderes “de plástico” de outros partidos — e na grelha de análise dos comentadores, que são fortemente atacados no partido e no Jornal do Avante.

A primeira dificuldade é clara: Raimundo não tinha qualquer experiência de debate com outros partidos, nem de presença televisiva, antes de se tornar secretário-geral do PCP, em novembro de 2022. “As tarefas dele” — expressão que o PCP utiliza para todos os cargos e funções desempenhados no partido — “não o colocavam na situação de confrontar outras forças políticas”, justifica um camarada. “Teve aqui uma curva de aprendizagem muito difícil que se pensava que duraria mais três anos, antes de haver crise política. Não queria estar na pele dele…”.

