Reforçar o mito e repetir a história. O caminho de Rio para tentar derrotar Costa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando Rui Rio subiu ao palco do 37º Congresso do PSD, em 2018, e discursou pela primeira vez como líder eleito, os adversários internos reviraram os olhos. Corria o mês de fevereiro, Pedro Passos Coelho tinha deixado o partido com uma vitória inglória nas legislativas e uma hecatombe nas autárquicas, Pedro Santana Lopes tinha sido derrotado apesar do apoio de muitos notáveis, e uma parte relevante do partido ainda digeria o novo líder eleito. As palavras de Rio provocaram um misto de choque e regozijo: o novo presidente do PSD assumia como absoluta prioridade disputar as autárquicas de 2021, como se a derrota nas legislativas de 2019 fosse um facto consumado. Os críticos traçaram-lhe ali mesmo o destino: curto, irrelevante, um parêntesis na história do partido.

Desde esse dia até hoje, passaram-se quase quatro anos, duas eleições internas e quatro eleições nacionais. Sofreu um desastre nas europeias, esteve perto dos mínimos olímpicos nas legislativas, esteve do lado certo nas presidenciais e, tal como previa desde o início, conseguiu o que diziam ser impossível nas autárquicas. Pelo caminho, enxutou Luís Montenegro e derrotou de forma inequívoca Paulo Rangel, varrendo do partido qualquer resquício de oposição interna que pudesse sobrar.

Contas feitas: todas as etapas que tinha definido até chegar a este momento foram cumpridas. Resistiu às europeias, sobreviveu às primeiras legislativas, inverteu a erosão eleitoral, ganhou implantação local e viu António Costa cair depois das autárquicas. Tudo isto foi rigorosamente projetado desde o minuto zero da liderança de Rio, ainda em 2017. E tudo isto aconteceu. Falta agora que a história se repita.

O núcleo duro de Rio sempre assentou a sua estratégia na esperança de concretizar um de dois cenários: no pós-autárquicas, ou o Governo implodia, como o que aconteceu com António Guterres, em 2001; ou acelerava o processo de morte natural, como aconteceu com Cavaco Silva, em 1993. O primeiro não se concretizou apesar do choque provocado pela derrota de Fernando Medina em Lisboa; mas nada garante que o fim de ciclo de António Costa não tenha começado nesse mesmo dia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os solavancos sofridos pelo caminho tornaram, ainda assim, as contas mais difíceis. A onda vitoriosa conseguida nas autárquicas esfumou-se na disputa com Paulo Rangel e quase fez Rui Rio desistir da recandidatura. Calçou de novo as luvas de boxe e reservou duas garrafas de champanhe, uma para a derrota, outra para a vitória, tal como refletia o Observador quando acompanhou os últimas dias de campanha interna de Rio. Acabou a noite eleitoral a abrir a segunda. Mas o verdadeiro combate só agora começou.

Paradoxalmente, a disputa que Rui Rio quis a todo custo evitar pode ter sido tudo aquilo que precisava para derrotar António Costa. Pelo menos, é essa a convicção que se gerou entre os mais próximos apoiantes do líder social-democrata. A dois meses das legislativas, Rio está em “ponto de rebuçado“: galvanizado pela vitória interna, com o partido muito mobilizado pela vitória surpreendente e uma aura de vencedor que não tinha desde há muito. “Estou picado para ganhar as legislativas porque é possível”, celebrou Rui Rio na noite eleitoral.

“António Costa está no ciclo oposto“, contrapõe fonte da direção de Rio. As autárquicas provocaram um rombo na confiança dos socialistas, o chumbo do Orçamento às mãos da esquerda lançou o PS numa discussão a várias vozes sobre acordos à esquerda e/ou à direita, os habituais parceiros de governação são agora os maiores adversários do PS e a frente pandémica está a exigir um esforço e um foco que pode deixar António Costa sem energia para novos golpes de asa. “Cheira mesmo a fim de ciclo”, resume a mesma fonte. “Só falta um empurrãozinho.”