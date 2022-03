Sem intervenção rápida do Governo, eletricidade deve aumentar já em abril para algumas famílias

O Observador questionou o Ministério do Ambiente e Ação Climática sobre a operacionalização e calendário desta transferência, mas não recebeu resposta.

Quando fixou as tarifas elétricas de 2022, a ERSE estimou um custo médio de compras de energia por parte do comercializador de último recurso — a empresa do grupo EDP que fornece os clientes do sistema regulado — de 105,5 euros por MW hora. Este custo médio resulta de várias contratações de energia que incluem contratos a prazo (com preços mais baixos face aos atuais) e leilões de capacidade renovável, fatores que permitem dar alguma estabilidade aos custos de abastecimento. O sistema elétrico também tem produção com preços garantidos de algumas eólicas e da Turbogás (central a gás que ainda tem contrato de aquisição de energia), mas está a importar mais de Espanha e dificilmente ficará totalmente protegido do que se passa no mercado elétrico.

Basta olhar para as cotações das últimas semanas do Mibel (mercado ibérico de eletricidade) para ver que o preço médio intradiário tem estado sistematicamente acima desse valor. Até ao final de janeiro, o preço médio intradiário foi de 201,8 euros (quase o dobro) e esta tendência altista que já vinha de trás tem estado a ser inflamada pela guerra na Ucrânia.

Muito por causa da crise do gás natural que tem levado a sucessivos aumentos de preço. O índice holandês para entrega em abril tem registado valores máximos perto dos 200 euros MW. Na mesma linha, o mercado ibérico de eletricidade bateu também o seu recorde perto dos 400 euros por MW hora, com a particularidade do preço mais alto, 400 euros por MW, ter sido alcançado do outro lado da fronteira. Em Portugal atingiu os 383 euros por MW, tendo entretanto aliviado.

E se, quando foram atingidos recordes no final do ano passado, havia a expectativa de que o gás natural iria começar cair depois do inverno, a partir do segundo trimestre, essa previsão foi ultrapassada pela situação na Ucrânia e a Comissão Europeia já reconheceu que os preços altos na energia podem ficar até ao final do ano.

O que pode o Governo fazer e onde vai buscar os 150 milhões

O regulamento tarifário prevê que, no caso de o desvio a compensar ser igual ou superior a 10 euros, a revisão das tarifas terá o valor fixo de 5 euros por MW hora na componente de energia para os clientes do mercado regulado. Esta será uma correção à diferença entre o custo previsto e o custo efetivo da compra de eletricidade ao longo do ano, mas a avaliar pela crise que se vive nos preços da energia na Europa dificilmente uma correção de apenas 5 euros por MH/h chegará. O que abre a porta a nova revisão extraordinária das tarifas em julho, como aconteceu no ano passado em que a fatura das tarifas reguladas da baixa tensão subiu duas vezes: 3% em abril e 3% em julho.

O facto de o aumento extraordinário estar limitado aos 5 euros por MW/hora no próximo trimestre poderá também levar o Governo a deixar que essa subida ocorra para já — o que não será surpresa para a maioria — , intervindo mais tarde. Mas se esta decisão não terá grande impacto nas famílias, mesmo as que estão no mercado liberalizado têm alguma estabilidade nos tarifários, o mesmo não se pode dizer nas empresas que estão mais expostas a variações no mercado grossista e cujo custo da energia tem um peso maior na fatura final.

Para contrariar um aumento da tarifa regulada já em abril, o Governo teria de operacionalizar a transferência de 150 milhões de euros Fundo Ambiental nas próximas semanas. O cheque seria dirigido à redução das tarifas de acesso ao sistema, para compensar o inevitável aumento do preço da energia. Mas o corte das tarifas de acesso teria de ser passado pelas elétricas aos seus clientes, incluindo os mais de cinco milhões de clientes do mercado liberalizado, famílias e empresas. E algumas comercializadoras poderiam aproveitar esta margem para compensar a subida dos custos da compra de energia elétrica sem ter que aumentar o preço dos contratos em vigor.