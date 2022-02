"Tornar a Casa Branca elegante outra vez". Quando Jackie renovou, melhorou e mostrou as assoalhadas através da televisão

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O lema podia ter sido este: “tornar a Casa Branca elegante outra vez”. Não seriam precisos bonés mas é quase certo que a artífice da proeza não esperava menos que um resultado digno de bater a pala. Sentados nas suas salas, frente ao televisor, nesse 14 de fevereiro de 1962, os espectadores norte-americanos fariam a verificação dos factos ao assistirem a um momento inédito no ecrã. “A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy” estreava-se na antena da CBS e NBC, umas semanas depois de a primeira-dama do país ter aberto as portas da Casa Branca para uma visita guiada pelo número 1600 de Pennsylvania Avenue, com o correspondente Charles Collingwood a acompanhar a cicerone de serviço ao longo das recém-renovadas assoalhadas. O entusiasmo não era para menos. Pela primeira vez na história, as câmaras filmavam o interior do histórico endereço, um acontecimento que humanizava a relação do casal Kennedy com os milhões do outro lado. Jackie, a “mulher que compreendeu a arte do marketing pessoal muito antes da existência das Kardashians“, estendia os dotes de anfitriã e a ponte estrategicamente construída entre a presidência e o público — recorde-se como umas semanas antes dessa receção, a senhora Kennedy se esmerara na decoração da árvore de Natal na Casa Branca, uma tradição que sobrevive até hoje, temática após temática, num ritual encetado na Sala Azul pela antiga-primeira dama.

[Um dos momentos do documentário, com Jacqueline Kennedy a apresentar ao público a sala reservada aos banquetes de Estado e a discorrer sobre os talheres e a porcelana usada]

Em “Jackie”, filme de Pablo Larraín que valeu três nomeações aos Óscares, incluindo o de melhor atriz a Natalie Portman, percebe-se como a visita, recriada ao pormenor, continua a ressoar tantos anos depois. Uma tour televisiva que levou Mary Ann Watson, professora da Universidade do Michigan, a debruçar-se numa tese sobre o impacto do périplo. No resumo de “A Tour of the White House: Mystique and Tradition”, editada no inverno de 1988 pela Presidential Studies Quarterly, a autora admitia que o conceito de analisar um objeto televisivo como um artefacto histórico era relativamente novo mas garantia que o mesmo se trata de um “rico documento social, com a simbiose entre o ocupante da Sala Oval e as câmaras de televisão a pautarem toda uma presidência, altamente telegénica. Mas, antes de mais, importava renovar.

A primeira visita, a “pavorosa Maison Blanche”, e o Comité de Belas Artes

A afinidade de Jacqueline Kennedy com o edifício começou muito antes desse presidencial check in. Para a história passou a entrevista de Jackie a Hugh Sidney, que nas páginas da revista Life recordou o momento, em 1941, quando, ainda muito jovem, viu pela primeira vez a Casa Branca, numa visita turística com a mãe a a irmã. “De fora, lembro-me da sensação do lugar. Mas por dentro, tudo o que me lembro é de vasculhar por ali. Não havia sequer um guia que se pudesse comprar. Mount Vernon e a Galeria Nacional de Arte causavam uma impressão muito maior.”

Haveria de voltar à Casa Branca antes da tomada de posse do marido, a convite da primeira-dama Mamie Eisenhower, para mais uma desilusão com a aparência deste reduto. De tal forma que a classificou como “aquela pavorosa Maison Blanche”, com aspeto de “casa do século XVIII”, que não refletia o património artístico dos EUA nem o estilo das presidências passadas.

Duas décadas volvidas, com a tomada de posse de Kennedy em janeiro de 1961, Jackie assumiu como desígnio para esse ano inaugural de presidência a renovação e redecoração da residência oficial. Um vasto projeto que haveria de ascender aos 2 milhões de dólares à época e que se seguiu à intervenção de outro consulado. Durante a administração Truman, a Casa Branca, que entretanto se tornara uma estrutura arquitetónica pouco segura (de tal forma que a família do presidente se teve que mudar do espaço), passara por uma renovação entre 1949 e 1952. Depois deste conserto de fundo, os Kennedy haveriam de reforçar o seu caráter e conferir-lhe o polimento que faltava.

Para o processo de extreme makeover haveria de recrutar dois nomes de peso: Henry Francis du Pont, conhecido pela veia de colecionador de artefatos americanos, e Stéphane Boudin, reputada designer francesa e responsável pela House of Jansen, empresa de decoração líder no mercado. Juntos, comporiam o Comité de Belas Artes que lideraria a transformação das assoalhadas. A esta equipa juntar-se-ia a influência de Lorraine Waxman Pearce, a primeira curadora da Casa Branca, que morreu em 2017. Pearce ajudaria a ampliar o leque de peças que viriam a granjear espaço nas diferentes divisões e seria a autora do primeiro guia sobre o mobiliário da Casa Branca, ainda que o trabalho com Jackie não tenha sido o mais sereno — demitiu-se de funções em 1962, sendo que a primeira-dama não terá aprovado a sua inclinação para tomar decisões dispensando a sua aprovação final.