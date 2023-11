A Operação Influencer fará cair o Governo depois da demissão de António Costa com o próprio a reconhecer que provavelmente não voltará a exercer cargos públicos no futuro. Minutos antes de Duarte Cordeiro iniciar a sua audição no Parlamento sobre a proposta de Orçamento do Estado apresentada pelo Governo demissionário, demitia-se o ministro das Infraestruturas, João Galamba, que foi seu secretário de Estado da Energia até janeiro. Uma hora e poucos minutos depois, Pedro Nuno Santos, que foi substituído por João Galamba na pasta das Infraestruturas, lançava a sua candidatura à liderança dos socialistas com a promessa de que os socialistas não “vão passar os próximos quatro meses (até à data das eleições legislativas) a discutir um processo judicial”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.