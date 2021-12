Três anos e meio depois, o Mercado do Bolhão continua por abrir. "Só acredito quando lá entrar", dizem comerciantes

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ernestina está cansada e já não quer regressar ao mercado. José diz ter sabido de “quase tudo” pela comunicação social e não tem dúvidas de que o novo Bolhão “será para turistas”. Nuno guarda a planta do seu novo espaço debaixo do balcão do café, quer começar as obras, mas ainda não sabe quando poderá fazê-lo. Olinda perdeu clientes, emociona-se quando fala do antigo mercado e está ansiosa para regressar à casa onde cresceu. José e Madalena aguardam por uma oportunidade para fazer parte do mercado e querem um Natal menos “doloroso”. Emílio conta como sobreviveu às ruas fechadas pelas obras, queixa-se dos “poucos apoios” que recebeu da autarquia e não acredita que o mercado reabra mesmo no próximo ano.

Dezembro é o mês de ouro para o comércio tradicional, mas dentro e fora do mercado temporário do Bolhão, instalado no piso inferior do centro comercial La Vie, o negócio é brando em plena época natalícia, os pregões soam timidamente e para os comerciantes predomina a incerteza relativamente ao futuro.

A empreitada de restauro do Bolhão foi consignada em maio de 2018, prevendo-se, à data, um prazo de dois anos para a conclusão dos trabalhos. No entanto, em dezembro de 2019, a autarquia anunciou que as obras de requalificação — que se previa que estivessem concluídas em maio de 2020 — seriam prolongadas por mais um ano, pela necessidade de alterar “o método construtivo”. Mas esse ano extra também não foi suficiente. Já em fevereiro deste ano, o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, afirmou que o mercado ficaria concluído no segundo semestre de 2021, mas em novembro admitiu que, afinal, o Bolhão só ia abrir portas no segundo trimestre de 2022.